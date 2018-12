Un espectáculo por todo lo alto para presentar el tercer disco de Tales of Gloom

La banda ibicenca Tales of Gloom ya tiene listo su nuevo trabajo discográfico, el tercero ya, que presentarán oficialmente el próximo miércoles 12 de septiembre en el escenario de Can Ventosa. Un gran espectáculo por todo lo alto que comenzará a las 21.00 hs.

Antes de eso, dos de los componentes del grupo, Javi Riera (voz) y Chicky Planells (guitarra), han pasado por el programa Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera para ofrecer un anticipo en formato acústico de deste tercer disco, que lleva por título 'Unexpected traces of a falling scape'. A su paso por el programa han interpretado los temas 'A ticket for a last night' y 'Broken into'.

El resto de la formación la completan Fran Machín (bajo) y Danilo Martínez (batería). Todos ellos se han vocado en los preparativos de este CD, formado por 12 canciones que mantienen su sello de rock alternativo, aunque con diferencias respecto a los discos anteriores, con un sonido algo más suave y un disco menos conceptual, con el que pronto se embarcarán en una gira que les llevará a la Península y también por Europa.