Lectura ininterrumpida de la Constitución en el Centro de Participación de Personas Mayores

Celebración ayer del Día de la Constitución en el CPAPM de Jódar con lectura ininterrumpida de la Constitución, abierta a socias y socios del centro pero también a asociaciones, colectivos y centros educativos de la ciudad, además de representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

También participaban: Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer ‘AFA Sierra Mágina’, Centro Municipal de Información a la Mujer, Asociación de Personas con Diversidad Funcional Intelectual de Jódar, Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Jaén, IES Juan López Morillas, CEIPr. Doctor Fleming, Centro de Salud, CEP Virgen de Fátima, EEI Antonio Machado, Asociación de Mujeres Elaia, Asociación de Mujeres del Folklore Andaluz, Asociación Española de lucha contra el Cáncer (AECC), Cáritas, EEI Soriano Serrano, Aceites la Dehesa y CEIPr. General Fresneda.

El presidente de la Junta de Gobierno, Manuel Manjón, explicaba, “… Hemos preparado para esta ocasión, en lugar de que venga nadie a hablar de la Constitución… Queremos que los colectivos de este pueblo participen, también, en la lectura de la ley de leyes, que tenemos todos los españoles, que nos hace a todos iguales, hayamos nacido donde hayamos nacido, seamos de la región que sea…”.

Por su parte el alcalde, José Luis Hidalgo, en la presentación, se congratulaba de la iniciativa, “… La idea me parece fenomenal… Hablamos mucho de la Constitución , pero rara vez nos hemos parado a conocer el contenido… Que la lectura la hagamos aquí, la hagamos de la mano de los vecinos y vecinas me parece una idea extraordinaria. El día de la Constitución es el día 6, pero es que además, en estas fechas, se aglutinan días muy importantes, ayer, por ejemplo, fue el día 4 de diciembre, un día como ayer, del año 1.977, millones de andaluces, no solo aquí en Andalucía, también en otras regiones de España, donde los andaluces hemos emigrado, salieron a la calle a decir que no queríamos ser ni más ni menos que nadie, sino igual que otras regiones que también habían decidido, ya, sobre su autonomía. Ese fue el paso que llevo al 28 de febrero, al referéndum en el que los andaluces decidimos que queríamos tener nuestro gobierno, que queríamos autogobernarnos… Es la Constitución la que reconoce el derecho de los andaluces y de otras regiones de España a tener su propio gobierno, a sentirse orgulloso de nuestras señas de identidad… No hay un día de relevancia, ni local, ni regional, ni español en el que no contemos con la participación activa de este centro…”.

Una lectura que iniciaba el propio alcalde, “Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria…”

La jornada se completaba con degustación de gachamigas, merienda y baile.