Objetivo Palma Futsal: ser cabeza de serie de la Copa

ElPozo Murcia pone a prueba un pabellón inexpugnable hasta la fecha. La afición balear se volcará para un duelo estelar en la cumbre y que puede suponer un premio inesperado para los baleares. Vadillo tiene a toda la plantilla disponible por primera vez.

El Palma Futsal firma la mejor temporada de su historia hasta el momento y se ha ganado a pulso jugar uno de los partidos más extraordinarios que se recuerdan en la fase regular. Nunca antes estuvo tan arriba a estas alturas de una temporada y con la opción de ser uno de los dos cabezas de serie en la Copa de España, un hecho que reafirma la brillante campaña que firman los de Antonio Vadillo más allá o no de que obtengan el premio final.

El duelo llega en el mejor momento para ambos equipos y con mucho en juego. La ilusión frente a la obligación, el invitado inesperado frente al candidato y con Son Moix como testigo y protagonista. El pabellón balear presentará su mejor gala para arropar a los suyos. Las entradas prácticamente se han agotado y el coliseo se llenará. Nadie se quiere perder el espectáculo y ver a su equipo en acción en uno de los mejores partidos que pueden verse hoy en día.

El partido llega marcado por la situación de ambos equipos, empatados a 29 puntos en un triple empate en cabeza junto al Barça Lassa. Los goles son los que hacen que los catalanes sean los primeros y los murcianos sean los segundos por delante del Palma, tercero.

ElPozo Murcia FS ha espantado las dudas tras la salida del histórico Duda con un equipo sólido y competitivo, que se conoce de la pasada temporada y que no se ha visto alterado pese al cambio en el banquillo. Llega liderado otro año más por Miguelín, el mejor jugador de la historia del fútbol sala balear y que siempre es recibido en Son Moix con honores de estrella. El Palma se agarra al plus que le da jugar en Son Moix para soñar despierto. Es el único equipo que no ha perdido como local esta temporada y lo ha ganado todo.