"Chinica": la primera columna de opinión del informativo Ca'pasao

Zoo Cabaret nos sorprende, esta semana, con una nueva edición de sus informativos "Ca'pasao", las noticias que Rigoberta Fernández y Filomeno Castro te cuentan en un idioma que puedes entender.

Noticias de rabiosa actualidad, tales como: el aniversario de la Constitución, el fracaso de las encuestas electorales en Andalucía o las manifestaciones de los "chalecos amarillos" en Francia, explicadas como nunca habías oído.

En esta edición la sección de deportes ha ofrecido una exclusiva mundial, constatando lo que todos intuíamos: uno de cada dos murcianos ya es "runner".

No sólo eso, nuestros intrépidos presentadores nos han ofrecido hoy su primer artículo de opinión. Titulado "chinica" constituye una auténtica oda contra el racismo y también, por qué no decirlo, una absoluta defensa de los buenos hábitos de higiene corporales y mentales. No te lo pierdas y dale al botoncico ese que pone play.