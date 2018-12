El PP de Palencia defiende el derecho a la caza como "tradición y forma de vida"

La actividad cinegética es uno de los elementos fundamentales en el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, que cuenta con unas 7.000 licencias entre federadas y no federadas en Palencia y más de 95.000 en toda la Comunidad, según el Partido Popular. La presidenta provincial del PP, Ángeles Armisén señala que “la caza forma parte de la cultura de nuestro país y juega un papel fundamental económico y ambiental en nuestro medio rural”. Y así se lo ha afirmado al delegado provincial de la Federación de Caza en Palencia, José de Luis Cantero en la reunión mantenida este viernes.

El PP palentino pide una rectificación inmediata de la ministra de Transición Ecológica por sus declaraciones en las que afirma que no es partidaria de la caza ni de los toros y que aboga por su prohibición y solicita a los socialistas que dejen de imponer prohibiciones que perjudican a los ciudadanos de nuestros pueblos. “La actividad cinegética es una actividad legal y regulada, además de necesaria para la conservación del medio ambiente. No debemos permitir la prohibición de actividades que no solo generan recursos económicos en las zonas rurales, sino que son la base de actuaciones de la mejora y la recuperación de la biodiversidad”, recuerdan los populares palentinos.

Hay que recordar que muchos dirigentes populares, acudieron a la concentración a favor de la caza que se celebró el pasado mes de abril, organizada por la Federación Regional de Caza en la capital palentina.