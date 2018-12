"Todos los derechos para todas las personas"

68.000.000 de personas han dejado sus hogares en busca de un lugar más estable que muchas veces les cierra las puertas. La XIV Semana de Derechos Humanos y Migraciones, pretende mostrar ese lado que muchas veces se olvida. “Permitir que a través de la educación se empiece a ver el mundo como un mundo, como un mundo sin fronteras, como un mundo de apoyo. De ahí a la realidad hay un abismo. Nuestro camino es ese”, asegura Iñaki Redin, representante de las asociaciones.

En su huída, afirman, se encuentran vallas, muros, campos de concentración, frío, hambre, necesidades sanitarias, invisibilidad y en muchos casos la muerte. “Dice la OIM, dependiente de la ONU, que 3.033 personas han muerto en los primeros diez meses del presente año, de ellas 2.000, en aguas españolas del Mediterráneo”, ha afirmado Nerea Aguado una de las representantes de las asociaciones convocantes.

En Navarra 5.000 inmigrantes están en situación de espera en sanidad. “Si bien el Real Decreto- Ley 7/2018, 20 de julio, se reconoce el derecho a todas las personas, aunque no estén autorizadas como residentes, su reconocimiento queda condicionado al cumplimiento de requisitos que de momento no han concluido”, ha afirmado Aguado.

40.000 personas que residen en Navarra, mayores de 18 años están excluidas del derecho al voto, activo y pasivo. Asimismo, el pasado año en la Comunidad Foral se sumaron 26 delitos de odio por racismo o xenofobia. Desde Zabaldi abogan: “la necesidad de preservar los derechos humanos de todas las personas con independencia de su origen, de su condición migrante o no. No es solo una exigencia jurídica sino también la garantía de que no bajamos el listón ético de nuestra sociedad y de que no claudicamos en nuestros valores democráticos”.

Mediante cine, documentales, conferencias y exposiciones, pretenden contribuir a que la cultura de la frontera y la exclusión no se impongan a la cultura de los derechos humanos.