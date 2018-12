Caso Sogiese: Podemos pide la dimisión de Sota y Ciudadanos no descarta romper el pacto de presupuestos

Ciudadanos no descarta romper el pacto de presupuestos si el gobierno de Cantabria no da "explicaciones contundentes" sobre la imputación del consejero de Economía, Juan José Sota. La formación naranja quiere escuchar al ejecutivo, al que critica que les haya ocultado la declaración como investigado de Sota. Eso sí, Ciudadanos dice que no se puede comparar este caso con las contrataciones irregulares en el SCS.

No ha sentado nada bien a la formación naranja que el Gobierno de Cantabria no les haya comunicado, antes de firmar ese pacto para aprobar los presupuestos, que el consejero de Economía tenía que ir a declarar en calidad de investigado por el caso SOGIESE.

Caso que investiga la justicia por supuesto pago de sobresueldos a varios trabajadores de esta empresa pública, entre ellos, a la propia hija del consejero.

Dice el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, que ya han comenzado a pedirle explicaciones al ejecutivo autonómico. Si éstas no resultan convicentes, no descartan echarse atrás en ese pacto para aprobar el documento presupuestario.

Revilla dijo este jueves que no obligará a dimitir a Sota porque "sería injusto" que por una denuncia así "se viese obligado a abandonar su cargo". Sin embargo, fue el propio presidente quien dijo, el pasado miécoles ante los medios, que cualquier cargo que estuviera imputado de su ejecutivo tendría que renunciar.

Podemos exige su dimisión

Podemos Cantabria ha exigido el cese inmediato del consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, imputado por el caso Sogiese, en cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2015, que hizo posible la investidura del regionalista Miguel Ángel Revilla como presidente del Gobierno.

La formación ha recordado que el acuerdo incluía entre sus condiciones que no podía haber ningún cargo público imputado por delitos contra la Administración Pública ni en las instituciones ni en empresas y entidades públicas, situación que se está produciendo tras la investigación judicial a Sota, ha subrayado en un comunicado.

"Miguel Ángel Revilla debe cesar de su puesto al consejero Juan José Sota ya que de lo contrario nos encontramos que estaría traicionando a su palabra y lo que es peor, a los cántabros que confiaron en él y en su compromiso de regeneración democrática", ha sostenido el diputado Alberto Bolado.

Además, en su opinión, la actitud del presidente, "al que se le acumulan los casos de corrupción", no hace sino "reafirmar la sensación de que este Ejecutivo dice una cosa y hace otra, porque vemos cómo se premia la corrupción, manteniendo en sus cargos a aquellos que directa o indirectamente están relacionados con irregularidades en sus ámbitos de actuación", en alusión a la decisión del presidente de mantener en su puesto a la consejera de Sanidad, Maria Luisa Real, pese a las "numerosas irregularidades" detectadas en las contrataciones del servicio Cántabro de Salud.