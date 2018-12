El PP denuncia un nuevo incumplimiento en el parking de José Zorrilla

Puente de la Constitución y el parking de José Zorrilla sigue sin abrir sus puertas. Desde el PP apuntan que los comerciantes pidieron a la alcaldesa que reabriese el aparcamiento y no lo ha hecho, los populares dudan que pueda abrirse para Navidad, con lo que estaría faltando a su palabra.

A los populares les preocupa el perjuicio que se está causando tanto a los vecinos de la zona como a los comerciantes dando plazos y generando expectativas que luego no se cumplen por lo que piden a la alcaldesa que sea clara y valiente y diga realmente para cuándo podrá abrirse al público esta infraestructura tan necesaria en la zona. “Lo hemos dicho en más de una ocasión, el gobierno municipal socialista no puede estar jugando constantemente con los tiempos de nuestros vecinos. Es preferible ir con la verdad por delante y buscar soluciones efectivas; algo que el gobierno de Clara Luquero no sabe hacer”, indica la viceportavoz popular, Azucena Suárez.

En opinión del principal grupo de la oposición detrás de estos retrasos y constantes incumplimientos lo que hay es una incapacidad manifiesta del PSOE tanto para gestionar cualquier situación como para cumplir con los plazos. Consideran que de haberse puesto a trabajar para buscar una solución desde el momento en el que se cerró el aparcamiento en el año 2015 y una vez que el Juzgado declaró la resolución del contrato por causa imputable al Ayuntamiento, en febrero de 2016, el aparcamiento hoy podría estar ya abierto y en pleno funcionamiento.

Además, desde el PP municipal insisten en un aspecto que consideran fundamental y que hubiera evitado la grave situación de deterioro en la que se encontraron el aparcamiento, como es el haber hecho un continuo seguimiento de la concesión.

Los populares afirman que, al final, los que están pagando las consecuencias de esta inacción política, de esta falta de seguimiento de los contratos, son los vecinos de Segovia y ponen como ejemplo el propio aparcamiento de José Zorrilla, cerrado al público y sin saber cuándo podrá abrirse, el obsoleto contrato de la ORA todavía sin renovar o el propio transporte público que, a pesar de estar ya adjudicado, ha estado dos años prorrogado y continúan circulando los antiguos autobuses, entre otros muchos asuntos.

Señalan desde la formación popular que es positivo poner en marcha campañas para fomentar el comercio en Segovia, pero, por otro lado, lo que no dicen desde el equipo de Clara Luquero es dónde puede aparcar la gente para comprar en Segovia.