Susana Díaz: "Resistir es vencer"

"Aquí estoy aunque te pese". Ése ha sido el saludo que, sonriendo, entre bromas, pero con bastante retranca, le hizo Susana Díaz al ministro José Luis Ábalos que fue quien, en nombre de Ferraz, le abrió el lunes la puerta a la dimisión, al día siguiente se desdijo dado el incendio que habían provocado sus palabras en el partido.

A todo el que se le acercaba, y fueron muchos, la presidenta en funciones le soltaba una cita de Antonio Negrín: "Resistir es vencer". Vamos, que no tiene intención de caer como la fruta madura, que es lo que esperan de ella en la dirección federal para proceder a la renovación de la federación andaluza.

Se hizo este jueves la foto Susana Díaz con el resto de los barones socialistas. No hay recuerdo de esta jornada histórica de la presidenta en funciones con Pedro Sánchez aunque, según nos dicen, quedaron en verse en los próximos días. Y es que el jefe del ejecutivo quiere, y eso es lo que nos ha contado a los periodistas, evitar que en Andalucía gobierne un consorcio de la derecha, aunque en su ejecutivo ven más posible esta opción que la repetición de las elecciones.

Y Pablo Casado está en eso y con prisa. Comentó que en Andalucía no hace falta un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, y para ello va a buscar un acuerdo global que se produzca antes del 27 de diciembre, que es el día en el que se constituye el parlamento andaluz. Quiere que ese día ya se conozca quién presidirá la cámara y quién será el presidente de la Junta de Andalucía. Y todo eso lo va a conseguir, ha dicho, hablando con Ciudadanos, no con Vox, a pesar de que las cuentas no salen sin el partido ultra, que es donde pone el foco Susana Díaz, pero apuntando, en este caso, a Albert Rivera.

"Rivera tendrá que decidir si quiere ser como Macron o como Salbini y todos los que se autodenominan constitucionalistas, ahora es el momento de la verdad: demostrar si quieren que el diálogo sea entre los partidios constitucionalistas o quieren que el diálogo sea con la extrema derecha populista que viene a quebrar nuestra convivencia y a atacar nuestro estado".

La esperanza del PSOE es que Ciudadanos no se contamine con Vox y lograr la investidura sumando sus votos y la abstención de Adelante Andalucía.