El Virgen del Rocío coordina un proyecto europeo sobre uso compartido de datos de la investigación en salud

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla coordina el proyecto de investigación e innovación europeo FAIR4Health, cuyo objetivo es desarrollar métodos para reutilizar y compartir la información procedente de la investigación en salud. Dichos métodos se aplicarán en descubrir los factores que desencadenan la aparición y la relación de enfermedades, así como predecir el riesgo de recaída de los pacientes pluripatológicos.

Según un comunicado, FAIR4Health es un proyecto de investigación e innovación financiado por la Comisión Europea a través del Programa de Investigación Horizonte 2020 bajo el tema 'Ciencia con y para la Sociedad (SwafS-04-2018): Fomentar la reutilización de los datos de investigación generados por proyectos de investigación financiados con fondos públicos'.

De este modo, une sus fuerzas para facilitar y animar a la comunidad de investigadores en salud de la Unión Europea a compartir y reutilizar sus conjuntos de datos derivados de iniciativas de investigación financiadas con fondos públicos, mediante la demostración del impacto que dicha estrategia tendrá tanto en los resultados en salud como en la investigación en salud.

Y todo ello, aplicando los principios FAIR, que son Findable (Encontrables), Accesible (Accesibles), Interoperable (Interoperables) y Reusable (Reutilizables).

El estudio, que ha comenzado oficialmente el 1 de diciembre y tiene una duración de tres años, está coordinado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y cuenta con 17 socios de once países (España, Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Serbia y Turquía).

Por otro lado, el consorcio está compuesto por seis organizaciones de investigación en salud, dos universidades reconocidas internacionalmente como expertas en gestión de datos, dos universidades y dos institutos con amplia experiencia en informática médica, y cinco actores empresariales.

En este sentido, FAIR4Health aplicará técnicas de minería de datos distribuidas para preservar la privacidad sobre los conjuntos de datos compartidos y poder así desarrollar dos casos. El primero de ellos, apoyar el descubrimiento de los factores desencadenantes de la aparición de una enfermedad y los patrones de asociación de la enfermedad en pacientes comórbidos.

El segundo caso será crear un servicio de predicción del riesgo de readmisión en 30 días en pacientes crónicos complejos. Los resultados de este proyecto servirán para guiar la estrategia futura de la Comisión Europea en relación con la gestión de los datos procedentes de la investigación financiada con fondos públicos.

El consorcio FAIR4Health, liderado por el Servicio Andaluz de Salud, está formado por los siguientes socios: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (España), Universidad Carlos III de Madrid (España), Atos Spain SAE (España), University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology (Austria), HL7 Foundation (Bélgica), Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie - Universität Leipzig KöR (Alemania), Academic Medical Center of University of Amsterdam (Países Bajos), Université de Genève (Suiza), Peter L. Reichertz Institute for Medical Informatics, University of Braunschweig (Alemania) y la Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia).

También están la European Federation of Medical Informatics (Suiza), Digital Curation Centre from University of Edinburgh (Reino Unido), Garrigues (España), Software Research and Development Consultancy (Turquía), University of Porto (Portugal), y el Institute of Pulmonary Diseases of Vojvodine (Serbia). FAIR4Health está financiado con fondos del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención número 824666.