Búsqueda de Christian en cuevas sin éxito

Se ha cumplido una semana sin saber nada de Christian desde que se le perdiera el rastro en Cortijos Nuevos. Ayer el Grupo de Espeleología de Villacarrillo exploró una veintena de cuevas y simas en la zona pero tras 9 horas de intenso trabajo, no hubo resultados. Un equipo muy preparado técnicamente compuesto por 7 espeleólogos se desplazaron temprano hasta el municipio de Segura de la Sierra, donde tras acordar las zonas de intervención con la Guardia Civil, procedieron a explorar 20 cavidades más próximas a Cortijos Nuevos siguiendo las posibles rutas que podrían haber llevado desde el pueblo hasta alguna de ellas. Pero tras varias horas de trabajo no hubo resultado positivo, no encontrándose ni siquiera algún posible rastro de presencia en esos lugares.

Todas las cavidades posibles han sido exploradas, un total de 20 en las inmediaciones de Cortijos Nuevos / JOSE HERREROS

El Grupo de Espeleología dividió en dos grupos la zona a buscar para recorrerla, y así llegar al máximo número de simas y cuevas posibles en la jornada de este jueves, día de la Constitución. / JOSE HERREROS

Se cumple así una semana desde que se viera por última vez a Christian, en una extraña desaparición de la que no se descarta nada por parte de las autoridades que estos días ya han pasado a búsquedas más profesionales como ha sido el caso de los espeleólogos bajo tierra. Apoyados en trabajadores del Infoca y Guardas de la Junta de Andalucía para el trabajo de campo en lugares de más difícil acceso, la benemérita está investigando todas las posibilidades posibles para poder averiguar que ha pasado.

La familia comprende que no se pueda autorizar la búsqueda en lugares escarpados y entienden que la búsqueda pase ahora a manos profesionales en lugar de seguir organizando batidas con voluntarios, que no no cesan en muchos casos de peinar el entorno del pueblo.

Los días pasan y la desesperación aumenta, sobre todo por la incertidumbre de no saber nada, ni siquiera algún rastro que posibilite centrar la búsqueda de una forma más exacta para obtener resultados.