Los pájaros disparan a las escopetas

Cuando la mayoría accionarial del Valencia C. F. fue vendida, al aficionado realmente lo único que le preocupaba es que, ya que no había más remedio, que la comprara un rico que hiciera que el club tuviese que abandonar el modelo anterior de venta masiva de jugadores y que, por el contrario, fuese un club comprador.

Y como Salvo y Aurelio doparon a los aficionados con duros a cuatro pesetas, también les hicieron creer que acabarían el nuevo estadio y que la deuda bancaria que tenía el club la pagaría el rico que comprara el club. A día de hoy nada se ha cumplido. Y todo está saliendo mal. Porque lo único que ha salido bien desde que Lim está al mando, es que el Valencia ha jugado esta temporada la Champions. Y eso era algo que ya hacia el Valencia sin ningún rico de Singapur como propietario. De 2009 a 2013, con Manuel Llorente al mando, el club jugó 3 temporadas consecutivas la Champions quedando 3º (no 4º). Desde que Llorente se marchó, el equipo quedó 8º, 4º, 12º, 12º y 4º.

El campo sigue sin acabarse y la parcela del viejo Mestalla sin vender. La deuda NETA que se encontró Peter Lim a su llegada hace 4 años era de 315,9 millones de euros. Cuatro años después (cifra a 30 de junio de 2018 sin contar Guedes, Gameiro,…) es de 318,3. Son 2,4 millones más. Y esto sin tener en cuenta los casi 50 millones de la Multa de la UE y de Porxinos. Y, por el contrario, teniendo en cuenta que hemos rebajado lo que le deben al club y el dinero que tiene en caja. Y sobre todo teniendo en cuenta que en esos cuatro años Lim ha disfrutado de 161 millones de euros que ya están descontados. Son los 100 de su ampliación de capital y 61 que Layhoon logró rebajar de la deuda bancaria.

Es decir, es como si usted debe de hipoteca 315.900 euros y en un período de cuatro años mete 100.000 euros porque mete dinero de sus ahorros y además consigue que el banco le rebaje 61.000 y cuatro años después yo le pregunto: ¿cuánto te queda que pagar de hipoteca? Y usted me responde: me quedan 318.430 euros. Mi pregunta sería: si debes 2.400 euros más, ¿qué has hecho con los 161.000 euros extra que disfrutaste? Esa es la realidad: Lim ha dilapidado sus 100 millones y sus 61 que logró de rebaja de deuda bancaria.

¿En qué está mejor el Valencia CF con Lim? En mi opinión está mejor en que la deuda bancaria que tiene pendiente que devolver (a 30 de junio de 2018), que son 174 millones de euros, la tiene a largo plazo y su límite son los años 2028 y 2029. La deuda es más cómoda de pagar.

Por cierto, Llorente rebajó 200 millones de euros la deuda del club en sus 4 años, vendiendo a los cracks pero clasificando 3º tres años seguidos al equipo. Llorente disfrutó de los 92 millones de la anterior ampliación de capital para rebajar la deuda, pero no disfrutó de la rebaja de quita bancaria de 61 que Lim sí que ha tenido.

Pero el club, en la esencia de lo que le importa al aficionado, ni tiene mejores jugadores, ni mejor entrenador (Unai-Valverde/Marcelino), ni mejor presidente ejecutivo (Llorente-Murthy) y creo sí es un valor añadido la presencia de Mateo Alemany, aunque ya veremos cuando pasen 4 años si es capaz de mejorar la secuencia 3º-3º-3º-5º con las mismas armas: vender tus mejores jugadores cada año, no dar déficit y clasificar al equipo para Champions cada año. De momento 4º la temporada pasada y 36 millones de pérdidas. Esta segunda temporada ya veremos.

Ni hay mas abonados, ni se ingresa más por abonados ahora que hace 5 años, ni hay mas ingresos comerciales, ni se ingresa mas por Blue que por Jinko, ni se ingresa más por Adidas que por Joma. Sepan que hace 8 años el club ingresaba 23,6 millones por abonados y que hoy estando en Champions se ingresan 14. Por tanto, el club se gestiona con un rico como accionista mayoritario con el modelo 'pobretón' de Llorente, pero con peores resultados deportivos y económicos.

Deben saber que, bajo el lápiz de Lim, el club ha perdido 96,5 millones de euros en sus 4 temporadas. Deben saber que, hasta el dia de hoy, ha comprado jugadores por importe de 409 millones y que ha vendido por 289, por lo que el diferencial es negativo en 120. Entonces, con una perspectiva de 4 años: ¿qué ha mejorado la presencia de Lim aquí?

Una cosa: que la deuda que tenia el accionista mayoritario anterior (la Fundación) la ha pagado Lim y no los valencianos (porque estaba avalada por la Generalitat en la enésima ayuda política al club). Pero, lógicamente, Lim si quería tener la bicicleta tenía que comprarla o pagar la deuda del dueño. Eso no es un favor. Eso es comprarse algo por un precio. Por cierto, mucho más barato que el que exigían Salvo y Aurelio al resto de compradores.

Lo curioso es que hay en Valencia una sensación artificial de que a Unai se le niega casi ningún mérito y es poco popular (3 años 3º). Existe la imagen de que Llorente fue un gestor rácano y su imagen hace poco era peor que la de Salvo. Que el PP ha perjudicado al Valencia C. F. con sus decisiones políticas, cuando la realidad es que tomó decisiones politicas siempre para meterle dinero al Valencia en el bolsillo.

Con Porxinos, le metió al Valencia 80 millones en el bolsillo (ya gastados). Recalificó el viejo Mestalla dos veces para darle en su día un valor de venta superior a 300 millones. Y, además, le dio otra recalificación hotelera y comercial en el nuevo Mestalla. Y hasta recalificaron la Ciudad Deportiva de Paterna... y por poco los maceteros también.

El problema fue que el club y sus dirigentes fueron unos monstruos insaciables de gastar y quemar. Hasta hace poco Salvo era casi un mesías, cuando él y Aurelio Martínez engañaron a la gente haciéndoles creer que Lim tenía firmado por contrato acabar el nuevo estadio y comprar el solar de Mestalla (por 150 millones de euros). Y son mentira ambas cosas. Ya no me meto en que vendieron a quien le vino bien a Salvo para quedarse 3 telediarios más de florero.

Y encima va Lim y le mete una querella de 25 millones al Ayuntamiento de Ribarroja, que lo único que hizo fue ayudar al club porque su alcalde, Paco Tarazona, era valencianista como Puchades. Los pájaros disparan a las escopetas. Se suelen equivocar de amigos y enemigos, de ídolos y villanos. Y luego llega el tiempo, ese juez paciente, y carga las armas para que los pájaros le disparen a las escopetas. De Murthy no hablo, porque realmente es una anécdota intrascendente en todo este guión.