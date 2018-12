Seguimos sin ser accesibles, un año después de la Ley de Accesibilidad

Se cumple un año desde que se pusiera en marcha la ley que obliga a ques ean accesibles para todas las personas, los edificios públicos y los privados de los últimos 10 años. Un año en el que la ley no se está cumpliendo como explica Francisco Sardón, del comité de personas con discapacidad Cermi. "Lamentablemente no se está cumpliendo la ley, el 70% de las quejas que siguen llegando al Procurador del Común, al defensor del pueblo, son de denuncias por la falta de accesibilidad, tenemos la sensación de que no es un tema relevante y de que se cree que se puede vivir sin que la vida sea accesible, pero esto es sobrevivir, no vivir en igualdad de derechos".

Una ley que garantiza la accesibilidad para todas las personas, no sólo las que tienen una discapacidad física, si no para las personas con una discapacidad intelectual o sensorial. "No se trata de poner rampas, sino de que las páginas web con información relevante a nivel institucional tengan una fácil lectura o pueden leerse en braille".