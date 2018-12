¿Cómo es la gente negra de piel blanca?

Hay historias que merecen la pena y penas que merecen historias, sobre todo para que dejen de ser penas. La población albina africana sufre todo tipo de vejaciones, la mayor de ellas es la de no ser considerada población humana. Es decir, los albinos y las albinas no son considerados seres humanos con todo lo que eso conlleva: son considerados fantasmas, espíritus de los ancestros que viven en el reino de los muertos, o hijos de la luna o de las estrellas; la gente con albinismo sufre la exclusión en la máxima extensión de la palabra. Son mutilados para hacer amuletos y sus restos vendidos a los traficantes de órganos. Nada queda de ellos tras su muerte. Todo se vende con total impunidad porque no son considerados seres humanos.

Los cuentos del conejo

Por esta razón Ana Cristina Herreros y Daniel Tornero eligieron la población con albinismo de Mozambique como protagonista de su libro. Así nacen Los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique. Un viaje a través de las historias típicas de la población albina de Mozambique, contada por ellos. Ana Cristina Herreros los recogió durante los veranos de 2017 y 2018 en la provincia mozambiqueña de Maputo, en los centros a los que acuden numerosas personas con albinismo, que se encuentran en situación de pobreza extrema.

A través de la literatura y de la pintura queremos mostrar la humanidad de esta gente negra de piel blanca

Ana Cristina conoció la historia de la población albina gracias a Carmen Mormeneo. La hija de Carmen es albina; llegó a España para morir por un cáncer en estado avanzado. Los médicos le avisaron "no podremos hacer nada" pero, tras años de lucha en el Marañón, se salvó. Otro niño no tuvo la misma suerte. Ninguno sabía que el cáncer de piel se lo producía el sol. Carmen entró en contacto con una realidad evitable y quiso poder hacer algo; y en ello están las dos, día a día.

Las máquinas de coser (esperanzas)

Pero esta, como las grandes historias, no termina aquí. De manera paralela a la publicación del libro, se ha puesto en marcha el proyecto “Una máquina para coser la esperanza”, por el que un grupo de mujeres que acude a los centros de mayores del distrito de Chamberí (Madrid) ha donado sus máquinas de coser a las mujeres mozambiqueñas con albinismo. Las máquinas han viajado en un contenedor a Matola y ya están allí funcionando a pleno rendimiento. Esto les permitirá a estas mujeres poder alcanzar un salario digno, en un proyecto que ha unido a las mujeres de uno y otro continente puntada a puntada.

En estos centros las personas albinas se están empoderando y han salido del anonimato

Una red de cooperación

Visión Sin Fronteras, la Universidad de Valencia, el Centro de Mujeres de Chamberí y cada una de las ayudas que se reciben forman, al final, una red de cooperación y apoyo para poner fin a la inseguridad de las personas albinas que, por ejemplo, en Europa, solo sufren una enfermedad de la vista mientras que en sus países de origen son perseguidas por mafias. En la editorial Libros de las Malas Compañías destinan un porcentaje de los beneficios generados por Los cuentos del conejo a mejorar las condiciones de vida de las personas con albinismo de Mozambique. El libro está disponible en su pagina web o en pequeñas librerías (¡ojo!, no en grandes superficies). Además, hasta el 16 de diciembre, en la biblioteca Eugenio Trías en Madrid, hay una exposición de fotografías de Kike Carbajal de albinos y albinas con nombres, apellidos y sus sueños; porque, quien tiene un sueño, forma parte de la humanidad.