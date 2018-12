Eyenga tiene "chispa"

Montakit Fuenlabrada (4-6) recibe (Fernando Martín, domingo, 12:30 horas) a BAXI Manresa (6-4) en el retorno de la Liga Endesa tras la ventana FIBA.

Un duelo que da inicio a un mes vital para el ‘Fuenla’ tanto en sus aspiraciones coperas como de permanencia. Sobre todo ello y sobre su propio estado de forma ha hablado con la web oficial Christian Eyenga.

¿Cómo de bien nos han venido los días de descanso?

“Bien, nos han servido para desconectar un poco del baloncesto y disfrutar de la vida con la familia. Estábamos en un momento de subibajas y ahora venimos más frescos. Desde el sábado estamos haciendo una mini pretemporada, así que creo que ha sido positivo”.

¿Físicamente te encuentras bien? ¿Ya estás con la chispa que necesitamos?

“Sí, la lesión de la pretemporada me paró tres semanas y yo nunca había estado lesionado tanto tiempo. Me faltaba chispa, pero poco a poco con el trabajo y la ayuda de entrenadores y compañeros he ido mejorando mental y físicamente para poder rendir como todo el mundo espera”.

Abrimos ahora un mes muy importante con seis partidos, cuatro de ellos en casa y contra rivales de un potencial parecido al nuestro ¿Cómo lo ves?

“Es un mes que afronto ilusionado y con muchas ganas. Jugaremos contra equipos de un nivel similar al nuestro y sobre todo queremos dar alegrías a nuestra afición en los partidos de casa porque creo que aún no les hemos dado aquí las alegrías que merecen”.

El domingo viene el sexto clasificado de la Liga Endesa ¿qué esperas del partido?

“El Manresa viene muy fuerte, con confianza y buen juego. Además, tiene jugadores con experiencia. Están haciendo una temporada increíble y nosotros tenemos que jugar sin bajones. Es un partido importante para nosotros”.

¿Os habéis marcado algún tipo de objetivo a medio plazo o solo pensáis en el día a día?

“Sí, pero para marcarse objetivos a medio plazo hay que empezar por ganar el próximo partido. Jugar bien y ganar. Pienso que si hacemos las cosas bien tendremos muchas opciones de ganar este y más partidos”.