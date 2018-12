El Málaga se entrenó en Mallorca para el partido del sábado

El Málaga viajó a Palma de Mallorca a primera hora del viernes y se fue directamente a entrenar a la ciudad deportiva Antonio Asensio. La expedición viajó con 19 efectivos: Munir (1), Kieszek (25), Cifu (12), Diego González (3), Pau Torres (5), Fede Ricca (15), Juanpi (10), Adrián (8), N’Diaye (21), Ontiveros (17), Jack Harper (30), Blanco Leschuk (9), Iván Rodríguez (29), Lombán (18), Miguel Torres (23), Dani Pacheco (22), Haksabanovic (20), Lacen (6) y Renato Santos (11). Se quedó en Málaga por decisión técnica Boulahroud y entraron Miguel Torres y Adrián con respecto al anterior partido.

Juan Ramón Muñiz habló antes de viajar y manifestó que no hay ningún motivo para la preocupación a pesar de los últimos resultados. "Estamos preparados para asumir una temporada larga y dura. Esto es muy largo, no puedes tener preocupación, tienes que seguir trabajando y corrigiendo. El equipo está en una zona alta de la tabla, compite y trabaja bien, tiene muchas señas de buena salud. No tiene ningún problema, el vestuario sabe lo difícil que es conseguir los objetivos. Saben de la dificultad, saben de lo largo que será, saben que hay rachas como la que tuvimos de victorias... Estamos en otro momento, pero cualquier momento se revierte. Tenemos ejemplos de otros equipos. Hay que darle cierta normalidad y trabajo".

El Mallorca-Málaga se celebrará en Son Moix el sábado a las 18h. Desde media hora antes lo podrán seguir en la SER, en el 102.4fm, sermalaga.es y app.