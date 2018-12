Juan Franco considera estable el pacto de gobierno con el Partido Popular en La Línea

En la víspera de la celebración de la Inmaculada Concepción, patrona de La Línea, invitamos al alcalde Juan Franco a una charla en la radio. Para adornar un poco el inicio de nuestra conversación introduzco el pasodoble de la ciudad, "Española y Gaditana", con letra del escritor y periodista Gabriel Baldrich y música del Maestro Jaén. Le pregunto al alcalde si habrá que cambiar el título del arraigado pasodoble linense de constituirse el municipio en Ciudad Autónoma, como recientemente ha propuesto el primer edil. "Este planteamiento que hemos hecho no es un ataque contra nadie, nos sentimos todos, andaluces, gaditanos y españoles" El alcalde dice que en este asunto va en serio "creo que puede ser el cauce para que todas la reivindicaciones que venimos acumulando durante tantísimos años vean una legítima satisfacción" Juan Franco anuncia que la próxima semana comenzará a profundizar en el estudio de esta posibilidad que se le abre a La Línea.

El alcalde tiene claro que existen graves problemas en el municipio que atraen a los medios de comunicación. Lo más reciente, el programa de la Sexta, "me dejó estupefacto. Primero se nos comenta que vienen a hablar de los problemas sociales de la ciudad. En un programa de casi tres horas se pegaron hora y media hablando de Vox, lo que me pareció más un mitin político en contra de ese partido. Y después nos dejaron un escasísimo margen en nuestras intervenciones. Confundir los problemas que tenemos con una extrapolación interesada y tergiversada a todo lo que son los aspectos de la vida en la ciudad es algo que no entiendo". El alcalde dice que "esto me lo esperaba. No fue lo que dijeron que iba a ser".

Sobre la situación del pacto de gobierno entre La Línea Cien por Cien y el Partido Popular, Franco considera que este ha sido un matrimonio de conveniencia "y a veces estos matrimonios funcionan mejor que los que son por amor". El alcalde tiene claro que se debe a los vecinos "que son los que pagan los impuestos". Y aprovecha para hablar de la relación con Juan Pablo Arriaga, presidente del Partido Popular en la ciudad y al que conoce desde niño, "lo tengo por amigo mío, es una persona extraordinaria aunque luego cada cual tiene su ideología". Franco considera estable el pacto de gobierno que mantiene con los populares.