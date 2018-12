Kisco García: "Este reconocimiento me alegra los 40, que creía que iban a ser durillos"

Kisco García nació en Córdoba en 1978, el mismo año en el que los españoles ratificaban en referéndum la nueva Constitución. Esto, unido a su destacada trayectoria profesional, le ha valido al chef de la Fuensanta para ser distinguido con uno de los nueve premios Plaza de España que la delegación del Gobierno concede este año a otros tantos destacados personajes andaluces que nacieron ese mismo año.

¿Qué supone para ti este reconocimiento ligado a tu trayectoria, pero también a tu edad?

Pues mira, yo que pensaba que los 40 iban a ser durillos y muy feos, pues con este reconocimiento me los alegran muchísimo. Contentísimo por recibirlo, porque se cuente con la gastronomía, porque se cuente con la familia Choco. Seguimos sumando para bien de Córdoba y para bien de toda la gastronomía andaluza.

Dice el Gobierno que eres “uno de los máximos exponentes de la gastronomía andaluza cuyo estilo parte de los productos locales y las tradiciones culinarias para llegar a la transgresión técnica y sensorial de hechuras, texturas y acabados. ¿Qué te parece esta definición de tu trabajo?

Pues magnífico porque ya llevamos tiempo trabajando para darle un poco más de forma cada día a la cocina andaluza, a su cultura, a la sociedad. Intentar que cada día, cuando llegue el cliente a casa, pueda percibir lo que los andaluces vivimos en cada uno de los momentos, para mí ha sido complicado pero la verdad que está teniendo un resultado genial. Porque así es como soy yo, así es como he vivido y así es como lo quiero contar. Y para mí es importante que se valoren estas cosas.

¿Te sientes cómodo en estos ambientes de reconocimientos y de premios?

Yo me siento cómodo en mi cocina, con mi familia, pero estas cosas son fundamentales para que sumemos. Conozco a Niña Pastori desde hace mucho tiempo y sí, me voy a sentir cómodo. Pero donde yo me siento cómodo es cerca del fuego.

El restaurante Choco ha renovado año tras año la Estrella Michelin que consiguió en 2012. ¿Qué han supuesto para ti estos seis años?

Pues ha cambiado mucho mi vida, la de mi familia. La verdad es que han sido unos años difíciles pero muy bonitos que hemos disfrutado como niños y siempre mirando al futuro. Aquí nadie se conforma. Cada año tenemos que demostrar que somos capaces de estar ahí, a nivel internacional. Vamos a seguir intentando que la gastronomía andaluza y la ciudad de Córdoba, que nuestra cultura y nuestra sociedad se vean reflejados en lo que en lo que yo hago y eso es complejo y tiene un trabajo detrás muy grande.