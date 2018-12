Natxo González: "Se veía venir el empate con el Numancia"

El entrenador del RC Deportivo, Natxo González, reconoció que el empate con el Numancia (2-2), que se recuperó de dos goles de desventaja al descanso, "se veía venir".

"El Numancia ha conseguido un empate que ha merecido, que es justo. Es normal que te preguntes cómo al Dépor se le puede escapar el partido después de ir ganando 2-0. Tengo que ver el partido, pero no me pilla por sorpresa. A raíz del primer gol ya vas detectando por dónde iba el partido y no me sorprende el resultado final", admitió.

Insistió en que "el empate se veía venir" por más que el Deportivo pudo anotar el tercero ante un rival que "provoca partidos abiertos, a tumba abierta".

"En estos partidos tienes que decidir bien y no hemos decidido bien ni a nivel colectivo ni individual para determinar lo que convenía en cada momento", razonó.