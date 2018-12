Simonet acerca al Ademar a la segunda posición

Cuando queda una jornada para que acabe la primera vuelta el Abanca Ademar mantiene intactas sus posibilidades de acabar segundo y ser cabeza de serie en la Copa Asobal. La victoria del equipo marista contra el BM Sinfín y la derrota del CD Bidasoa contra el BM Logroño (30-32) hacen que la última jornada de la primera vuelta sea la que decida

El partido contra el BM Sinfín comenzó con un Mosic muy inspirado en ataque y con un BM Sinfín que venía a demostrar a León el porqué de su condición de equipo revelación. El equipo de Rafa Guijosa era capaz de endosarle al de Rodrigo Reñones un parcial de 3-0 y conseguía la primera diferencia significativa en el marcador (7-4). En los siguientes minutos el equipo marista se encontraba muy cómodo en el partido. Las intervenciones de Nacho Biosca permitían correr el contra ataque. Gonzalo Pérez Arce los finalizaba perfectamente y el marcador se iba al 8-4 coincidiendo con una doble superioridad del Abanca Ademar. En el equipo cántabro el peso ofensivo lo llevaba el ex ademarista Darko Dimitrevski y sus goles permitían a los cántabros volver a meterse en el partido (10-8). Rápidamente Rafa Guijosa pedía un tiempo muerto y tras un parcial de 3-1 la primera parte acababa con el resultado de 13-9.

El comienzo de la segunda parte coincidió con los mejores minutos de los cántabros. Las acciones de Torrico le daban al Sinfín un plus en ataque y tras un parcial de 0-3 los de Rodrigo Reñones lograban empatar el partido (14-14). Un tiempo muerto y la aparición de Simonet eran determinantes para darle la vuelta al partido. El argentino marcaba dos goles seguidos que eran fundamentales para volver a poner al ABANCA Ademar por delante en el marcador. Con ventaja en el marcador los de Rafa Guijosa se volvieron a hacer dominadores del partido. El juego no era bueno pero sí lo suficientemente efectivo para dominar en el marcador. Simonet seguía siendo la referencia ofensiva y el argentino era acompañado en la faceta anotadora por David Fernández desde el lateral zurdo y por Pesic desde la zona de pivote. Tras un parcial de 7-2 el marcador se ponía en 24-19. El Sinfín lo seguía intentando y se acercaba en el marcador. El ABANCA Ademar no estaba dispuesto a que hubiera sorpresa y conseguía la victoria con el 26-23 definitivo.

FICHA TÉCNICA

ABANCA ADEMAR: Biosca, Simonet 6, Carou, Vieyra, Jaime 2, Gonzalo 5. Siete Inicial. Slavic, Mario 1, Juanín 2 P, Rodri, Ligetvari, David 3, Acacio 2, Pesic 2

BM SINFÍN : Salvarrey, Postigo 1, Fernández 2, Lon 2, Valles 4,3p, Iglesias 2, Dimitrevski 3. Siete Inicial Samuel (ps), Muñiz, Herrero, Pla 2, Torriko 6Lastra 1, Carvajal

MARCADORES PARCIALES : 3-2, 5-4, 8-4, 10-6, 12-8, 13-9 Descanso. 14-14, 21-16, 24-19, 26-21,26-23 Final

PABELLÓN MUNICIPAL DE LOS DEPORTES: 3000 Espectadores