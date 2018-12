¿Genio o vándalo? El universo Banksy llega a Madrid.

Banksy: ¿genio o vándalo? Es la pregunta con la se presenta la exposición sobre el artista urbano más conocido y enigmático del mundo que aterriza por primera vez en nuestro país en el espacio 5.1 de IFEMA. Una muestra no autorizada por el artista que llega a Madrid de la mano de la empresa Sold Out tras alcanzar un rotundo éxito de público en su estreno en las ciudades de Moscú y San Petersburgo, donde ha sido visitada por más de 500.000 personas.

La exposición, marcada por el debate sobre la mercantilización de la obra del artista, cuenta con hasta 70 serigrafías originales cedidas por coleccionistas privados de todo el mundo, las cuales no pertenecen a la obra pública del artista accesible a todo el mundo en la calle. Es por ello que el artista ha decidido mantenerse al margen de la iniciativa y no autorizar oficialmente la exposición. Alexander Nachkebiya, comisario de la exposición, explicaba durante la rueda de prensa de presentacion de la muestra su posición acerca de esta decisión del aritsta. "Él hace piezas gratis en la calle. Nosotros no tocamos esas piezas, nosotros cogemos las piezas que no son gratis, y que la gente nunca vería gratis porque son propiedad de los coleccionistas, y las exponemos. Entonces, básicamente no hay un conflicto en ello", aclara.

Una serigrafía original de la icónica "Niña con Globo", obra de actualidad por ser la protagonista de la última intervención pública del artista en Sotheby’s, un muro completo con una sus las obras a tamaño real y una reconstrucción del estudio de Bansky en una de las salas habilitadas dentro del recorrido son algunos de los platos fuertes de una exposición que se podrá visitar hasta el próximo mes de marzo.