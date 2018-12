El Real Murcia y Herrero, al límite

Al Real Murcia y a Manolo Herrero no les quedan demasiadas balas si quieren reengancharse a la parte alta. Conscientes todos de las dificultades que ha pasado el club en el plano institucional, es el momento de que la plantilla dé un paso al frente y este domingo (11:30 horas) ante el Almería B no hay más excusas. Seis jornadas lleva el cuadro grana sin conocer la victoria, pero su rival, que encima es penúltimo, suma cinco sin festejar un triunfo (con dos empates recientes ante Villanovense y Badajoz).

La gran duda de Herrero (cuyo crédito está bajo mínimos) está en el centro de la zaga, y también en el mediocentro defensivo. Maestre ya cumplió sanción y la lógica dicta que volverá al once inicial, aunque Miñano estuvo bien ante el Jumilla. En defensa, con Hugo Álvarez ausente por lesión, dos son las variantes que maneja el técnico: Armando o Dani Pérez. El segundo es más específico, pero no ha terminado de convencer y el preparador podría apostar por reconvertir al capitán, que pide una oportunidad. En ataque estará Chumbi, un ex del filial almeriense (como Corredera), junto a Aquino. Dos murcianos en punta, con Josema en una banda. También habrá jugadores de la Región como rivales: Miguel Guirao, Mario Abenza o Youness.

