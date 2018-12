Ballesta y López Miras, arropados por Casado, ya son candidatos

Lleno en el teatro Circo de Murcia para el Presidente del PP, Pablo Casado, que ha presentado oficialmente a López Miras y a Ballesta como candidatos a Presidente y alcalde de Murcia.

Casado ha alabado el currículo de Ballesta. Es, ha dicho, "un lujo tener a gente como tú y volver a contar contigo". Sobre López Miras ha recordado cómo trabajó durante la gestión de los terremotos de Lorca: "visitando a los heridos, cama a cama, ví a un político de raza", ha dicho.

El líder popular ha alabado la forma -por las "circunstancias turbulentas"- en que llegó López Miras al poder en el PP murciano. Ha recordado que "fue quien dio un valiente paso adelante, sin renegar de un pasado injustamente mancillado que un día volverá a su sitio", sin mencionar directamente a Pedro Antonio Sánchez pero aludiéndole de soslayo.

EL Presidente del PP ha cargado contra el PSOE en materia de financiación, AVE (por los retrasos que ha provocado, dice, y que solucionará el PP cuando vuelva al gobierno) y agua. Sobre este asunto ha dicho que "venimos aquí a decir lo mismo que en toda España. Queremos una política hídrica justa y nacional" y "estamos en contra de la paralización del trasvase Tajo Segura".

El presidente del PP ha bromeado sobre la promesa que hizo de pasar por el mar menor: "me han buscado hotel en la Manga y no me he bañado pero al final he venido.

También ha tomado la palabra el secretario general del PP, Teodoro García. Mientras alababa a Ballesta y la decoración de navidad de Murcia, o la defensa de los toros que ha hecho el gobierno de la Región de Murcia. Por eso, ha hecho esta reflexión: "A quien no le gusta, que se aguante".

El ya candidato a alcalde Jose Ballesta ha dicho que cree en los valores del PP de Casado en "esa España que madruga" y "la que no grita". Ballesta ha repetido en varias ocasiones, visiblemente emocionado, la frase "Sí a Murcia". Ha dicho que se presenta porque cuando uno siente la "llamada de su tierra" no puede evitarlo.

El Presidente López Miras, también proclamado hoy candidato aunque esta circunstancia ya era conocida, ha dicho que la Región necesita a Casado porque "en una hora" ha ayudado más a los Regantes "que el PSOE en 20 años".

Ha vuelto a repetir que cree que Murcia es la mejor tierra del mundo y los que no lo piensan "votan a otros partidos". Dice que el PP trabaja por las cosas importantes y "no por un señor que murió hace 40 años", en referencia a la exhumación de Franco.

Sobre la polémica con la ley de familia ha dicho que "quiere que en esta región se defienda la vida frente a la muerte". Por último, Lopez Miras ha cargado contra Pedro Sánchez y su Ministra a la que ha calificado de "incompetente" por decir que en Murcia no hace falta agua".

El acto ha sido presentado por la también candidata Noelia Arroyo -que ha recibido el respaldo de Casado para liderar el proyecto en Cartagena- que ha recordado que "Fernando López Miras fue el primer presidente en mostrar su apoyo a Casado".

En el acto, destacados empresarios regionales como Tomás Fuertes o Tomás Zamora o miembros de la sociedad civil murciana como el rector de la UMU. También, sentado en la primera fila, el ex-Presidente regional Ramón Luis Valcárcel que ha recibido varios aplausos cuando le han mencionado durante los discursos.