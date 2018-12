Garitano: "Ganar al Valladolid nos acercaría a los ocho mejores"

La Real busca su segunda victoria consecutiva de la temporada en Anoeta mañana ante la visita del Valladolid(18,30 horas). Esta mañana los realistas han realizado la última sesión en la campo z2 de Zubieta a puerta cerrada. Tras la misma Asier Garitano ha ofrecido la convocatoria con 18 jugadores:

Moyá, Rulli; Zaluda, Moreno, Gorosabel, Theo, Le Normand, Muñoz; Illarramnedi, Zubeldia, Merino, Pardo; Juanmi, Oyarzabal, Januzaj, Willian José , Bautista y Sandro.

La gran novedad es la convocatoria por primera vez del joven lateral del Sanse, Aihen Muñoz, el navarro de 21 años, para paliar las importantes bajas en la defensa. Causan baja médica; Aritz, Kevin, Navas, Llorente, Zurutuza, Merkelanz y Sangalli

Antes de la sesión ha comparecido en la sala de prensa de Zubieta, Asier Garitano

Repaso a la enfermería: "Aritz, Zuru, Kevin no llegan, ni tampoco Llorente y Navas. Estamos los que estamos, no hay otra y pienso que con los que saltarán al campo, podemos hacer un buen partido. Las lesiones no gustan, pero son cosas que pasan".

Buenas sensaciones ante el Celta: "El equipo acabó perfecto contra el Celta. Cuando ganas estás como un tiro, preparado para jugar al día siguiente. No habrá ninguna excusa física para jugar un buen partido”.

Oportunidad para dar salto en la clasificación:“Este partido nos marcará el estado de ánimo ya que si no ganas, vuelves a mirar cómo vienen los de abajo. Es importante que la gente esté ilusionada.Estos tres últimos partidos de este año son muy importantes y éste es el momento que nos va a marcar. Para ello es necesario, poner cada uno de nuestra parte para estar mejor”.

Progresión del equipo en buen momento de juego: "yo siempre lo he visto bien y la idea sigue siendo estar más cerca de los mejores, entre los ocho primeros. Y estamos ahí. Este encuentro ante el Valladolid nos puede dar la posibilidad de asentarse en la parte noble, pero para ello necesitas de tu mejor versión cada semana”.

Mayor dominio del balón y solidez defensiva: "Nos gustaría dominar más veces, estar en campo rival, pero lo importante es estar mentalizado para hacer cosas que a veces no te sientes cómodo. Defender bien, apretar los dientes atrás, es un parte del fútbol, aunque no te sientas cómodo".

Análisis del Valladolid:“Está haciendo una gran temporada, a pesar de que sus últimos resultados le han hecho descolgarse un poco en la clasificación.Hace una presión alta en tu salida de balón, es un equipo muy organizado, que junta bien las líneas y cierra bien para salir.Es un equipo muy trabajado desde Segunda División, que ha tenido grandes resultados, tanto con el ascenso como en Primera y en esta liga fuera de casa. Perdió contra el Madrid pero mereció sacar el partido adelante. Perdió 1-0 en Sevilla y en todos los demás campos ha puntuado..Espero un partido cerrado y complicado, con la confianza de poder volver a jugar un buen encuentro”.

Situación de Pardo, tras cinco partidos fuera del equipo:" Está entrenando igual de bien que cuando jugaba. Es un tema de elección de jugadores. Es una labor que tenemos los entrenadores. Le está tocando quedarse fuera. No está haciendo absolutamente nada diferente ni está haciendo nada mal para quedarse fuera”.

Vigésimo aniversario del asesinato de Aitor Zabaleta:"Está en el recuerdo de todos. Fue un día muy triste para el fútbol y para la Real. Aquí se le recuerda siempre y está la grada que lleva su nombre. Fue una cosa desagradable que no debió ocurrir y espero que no vuelva ocurrir”.