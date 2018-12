La Comunitat es la única autonomía que cuenta con una ley de protección al denunciante de un caso de corrupción

La Comunitat Valenciana es la única autonomía española que cuenta con una ley de protección al denunciante de un caso de corrupción. En estos momentos son 15 las personas al amparo de la Agencia Antifraude, que va a tramitar este año más de 150 denuncias. Y sepan que algunas de ellas han sido trasladadas ya a la Fiscalía Anticorrupción.

Este domingo 9 de diciembre se celebra el Día Internacional Contra la Corrupción y la Agencia Antifraude se suma a la celebración con la conferencia que pronunciará este lunes 10 de diciembre en Valencia, Gracia Ballesteros, la ingeniera de obra publica que le ha ganado el juicio a la empresa Aquamed, y que fue despedida por denunciar la mala "praxis" de los directivos. Gracia defenderá la necesidad de proteger a los denunciantes de la corrupción.

El director de la Agencia Valenciana, Joan Llinares, destaca en la SER que las denuncias a la agencia se pueden presentar anónimamente en el buzón de la agencia, lo que exige un mayor control para evitar la presentación de las denuncias falsas, pero también se protege a la persona que denuncia con sus nombres y apellidos. La valenciana es la única autonomía que le protege y afirma que es necesaria una norma estatal.

También este lunes el magistrado Luis Manglano pronuncia una conferencia sobre justicia e insolidaridad tributaria. Llinares afirma que la agencia también realiza labores de prevención de la corrupción y malas praxis, con cursos de formación. Además, destaca que la colaboración de las administraciones con la Agencia es muy buena, que de momento no ha habido problemas, y sobre las denuncias presentadas a la Fiscalía, Llinares afirma que se han presentado algunas, pero no las quiere hacer públicas para no interferir en las investigaciones.

Por otra parte, Llinares afirma que la Agencia Antifraude necesita mejoras. Entre ellas, destaca el director, por ejemplo, cambios en la ley de creación para que dependa realmente de Les Corts y también necesita corregir el problema de los sueldos. Muchos funcionarios no quieren trabajar para ella porque cobran menos que en los otros departamentos de la administración autonómica. Por eso, pide Llinares que se acabe con esa discriminación.