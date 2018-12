Mestalla se harta de no ganar

No sé de quién fue la genial idea de formar el tifo previo al arranque del partido contra el Sevilla con banderitas blancas, pero desde luego el día no era el más indicado. El que no tenía el pañuelo a mano, recurrió a la bandera para protestar energicamente por la mala temporada del Valencia en una de las broncas más estruendosas que se recuerdan en Mestalla.

El disgusto del personal no quedó atenuado ni por el cabezazo de Diakhaby en tiempo de descuento para propiciar un empate que sirve de poco. Transcurridas las primeras quince jornadas, el club valencianista seguirá una semana más hundido en la zona media-baja de la tabla, demasiado lejos del objetivo marcado desde agosto: jugar la Champions League 19/20.

El partido no fue diferente a la mayoría de esta temporada. Primera parte mejor que la segunda, pero escasas ocasiones claras ante la portería rival. De hecho, las dos mejores del Valencia llegaron en el primer minuto en la cabeza de Garay y la bota derecha de Santi Mina. En cambio, como ha venido ocurriendo desde el verano, el contrario llega poco y genera mucho peligro. En cuatro oportunidades sevillistas, un gol y dos tiros al palo (Banega y Andre Silva).

Más de lo mismo, pero con una diferencia: estamos casi en Navidad y los grandes se escapan. El Valencia sigue en encefalograma plano y sin capacidad de reacción. Resultaría legítimo que alguien en el entorno se pregunte si sin Marcelino la plantilla podría mejorar los resultados. Ese alguien incluye a Mateo Alemany.