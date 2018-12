Te puedes negar a hacer horas extra, pero nadie se atreve

Según el Estatuto de los Trabajadores, "un empleado se puede negar a hacer horas extra, tanto las remuneradas como las que no lo son, porque se trata de algo opcional", asegura Carlos Castedo, secretario de estudios y asesoramiento jurídico y sindical en CCOO Castilla y León.

El 45% de las horas extra que hacen los trabajadores de Castilla y León no se pagan según la Encuesta de Población Activa. En esta comunidad se pagan 228.000 horas extra a la semana, pero hay otras 189.000 no se abonan a los trabajadores. Esto equivaldría a 4.721 puestos de trabajo. Somos la sexta comunidad donde más horas extra no se pagan del país

Una máquina para fichar y evitar el fraude

El Gobierno, con el apoyo de los sindicatos, quiere instalar maquinas para fichar en las empresas algo que para Soraya Mayo, presidenta en Castilla y León de la Asociación de Trabajadores Autónomos, "es una traba más", aunque cree que las horas extra se tienen que ser compensadas con flexibilidad laboral o descansos.