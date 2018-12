Hace falta más (0-0)

Nuevo pinchazo a domicilio del Algeciras Club de Fútbol que no ha pasado del empate a 0 en tierras jerezanas frente al Xerez CD en un partido igualado y en el que otra vez más la falta de puntería privó a los algeciristas de llevarse los puntos y poder situarse en la cabeza del Grupo X.

El duelo arrancó competido y no fue hasta el 14’ cuando Zafra intentó acercarse sobre la portería del meta Fran. Fue en un disparo que se perdía alto y al que acto seguido respondía el xerecista Amin en un remate desviado. No se encontraba a disgusto el Algeciras llevando la batuta del juego ante un Xerez que cimentaba sus jugadas en la presencia de Sergio Narváez que era el ejecutor de ese último pase en los de Nene Montero.

En el 23’, la más clara de los albirrojos con un cabezazo de Antonio Sánchez a la salida de una falta que salió rozando el poste. El toma y daca en uno y otro bando acababa con otro intento también de testa de Pedro Carrión en el 30’ que blocó Romero sin problemas. El primer tiempo iba a terminarse con ocasiones que pudieron abrir la lata por parte de los dos equipos. Pablo De Castro se topó con el travesaño a cinco del descanso en un remate de primeras con una falta lateral y dos más tarde, Dani Jurado estuvo a punto de adelantar a los locales en un córner que volvía a evidenciar los problemas de los de Viso para defender las jugadas de estrategia.

El Algeciras se creció en los últimos compases y pidió penalti por una caída de Zafra en el minuto 43 dentro del área y en un mano a mano de Antonio Sánchez que desbarató Fran en la más clara de los de La Menacha que se marchaban con el 0-0 al intermedio y esa sensación de haber dejado escapar alguna que otra oportunidad de adelantarse en el marcador.

La segunda mitad volvió a abrirse por ambas partes. El Xerez rozaba el primero con otro acercamiento con suma facilidad y en el 54’ Pedro Carrión golpeó cruzado ante Romero que salvó con la mano abajo. Viso puso a calentar a Pipo, Antoñito y Moha que fueron a la postre los cambios realizados en un escenario de partido competido y en el que a los albirrojos les costaba llegar a la portería contraria.

El cuadro algecirista merodeaba las inmediaciones de la portería de Fran pero sin fortuna porque de hecho fue el equipo jerezano el que pudo adelantarse en el 74’ tras otra intervención de mucho mérito de Romero rechazando con todo un disparo de David Narváez dentro del área que se cantaba ya como el 1-0. Pipo, que dotó de más juego a su equipo cuando ingresó en el campo al igual que Antoñito, tuvo en sus botas el primero a once del final tras un fallo en una entrega de Dani Jurado pero el canario golpeó de primeras y la vaselina le quedó mansa al meta azulino.

Los minutos finales fueron un quiero y no puedo de un Algeciras que acabó arañando su cuarto empate consecutivo, que no pierde a domicilio pero que tampoco gana y que le sitúa con 36 puntos a dos del liderato tras una jornada en la que no ha vencido ninguno de los seis primeros a excepción del Cádiz B, rival que el próximo domingo visitará el Nuevo Mirador.

FICHA TÉCNICA:

XEREZ CLUB DEPORTIVO (0): Fran; Gonzalo, Pitero, Dani Jurado, Salas, Isra, Amin (m.73, Guerrero), Parra, Pedro Carrión (m.90, Juanma), Sergio Narváez, Adrián (m.46, David Narváez).

ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL (0): Romero; Juanjo, Berlanga, Pablo De Castro, José Carlos; Alberto Fuentes (m.85, Moha), Aarón (m.70, Pipo), Josemi, Iván Turrillo, Zafra (m.77, Antoñito); Antonio Sánchez.

ÁRBITRO: Viñolo Payán (Colegio Sevillano). Amonestó por parte local a Piñero, Amin, Parra y por parte visitante a Juanjo, Aarón, Pipo.

SIN GOLES.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 19º jornada del Grupo X de Tercera División disputado en el Complejo de La Granja ante unos 500 espectadores.