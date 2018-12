Romera prolonga la racha

Sin Salvi ni Jairo, Àlvaro Cervera dio entrada a Agra y a Alex Fernández. Alex y Manu se turnaban la banda izquierda, aunque con el paso de los minutos fue el chiclanero quien ocupó el costado durante más tiempo en el primer periodo. El Rayo Majadahonda llegaba sin Aitor García, ya que el conjunto madrileño no abonó la cláusula que impuso en Cádiz en la sesión para que jugase. Eran 100.000 euros.



El Cádiz notaba las ausencias de sus alas, no es para menos. La pelota la tenían algo más los visitantes e incluso encontraba sitio entre líneas. El susto lo dio Martinez comienzo del choque cero Cifuentes evitó el primero. El Cádiz fue haciéndose con el partido, y Álex Fernández en dos ocasiones pudo poner a los suyos por delante. La primera de ellas en el minuto 21, borde del área chica y con la pelota franca, quiso reventarla cuando no tenía oposición y el portero estaba vencido. La pelota se fue alta. También quería golpear el balón desde la frontal a la salida de un córner en esférico se marchó por encima de larguero. Poco a poco el choque se fue equilibrando, con menos ocasiones para los dos equipos. Así acaba una primera parte entretenida con ocasiones, pero con empate sin goles en el marcador.



La segunda parte comenzaba sin cambios en ninguno de los dos equipos. El segundo periodo volvió a comenzar con ritmo, primero Alex no acertó a empalar un balón que le venía bien, y luego Cifuentes volvió a salvar el gol de Martínez, tras adelantarse a Marcos Mauro, en un centro que venía desde la izquierda. Luego fue Aitor el que tiró la pelota por encima de la mesa de Cifuentes cuando lo tenía todo para él, pasaron siete minutos desde la reanudación. El susto nos dio el portero cadista cuando en un choque con Martinez siguiendo un buen rato tendido sobre el rectángulo de juego. El partido se reanudó cinco minutos después con un Cifuentes con un aparatoso vendaje en la cabeza. Ya sea con venda o sin ella, Cifuentes volvió a evitar un gol tras un saque de falta de Varela que ningún futbolista toca y que se colaba para dentro, pero una mano espectacular del guardameta repelió el balón cuando el gol casi se cantaba.

La noticia fue la entrada de Romera, tras muchas semanas inéditas. Agra que no tuvo su mejor día fue el sacrificado. Romera se colocaba con Lekic arriba, y Alex se escoraba en banda derecha. Fue romera precisamente quien se reivindicaba haciendo el 1-0, después de una buena jugada con Manu Vallejo partiendo desde la izquierda. Con sangre fría y con calidad la puso a la izquierda de Basilio, pegadito al palo para que la grada cantase el primero de los suyos.

Cervera movía el banquillo, para fortalecer el centro del campo. Manu Vallejo se marchaba dejando su sitio a Aketxe. También Lekic estaba su sitio a Carrillo.

Pero el partido no estaba muerto, ni mucho menos. Una aproximación visitante hizo que Jeison estrellase el balón en el palo.

El colegiado dio nueve minutos de añadido por la lesión de Cifuentes, el partido todavía tenía historia por delante. A la contra casi lo consigue lista de espera el centro de Carrillo desde la derecha no encontró rematador. El cáliz pudo matar el partido. Romera solo delante del portero no acertó meter el balón, pero luego Carrillo de cabeza se la dio a las manos del guardameta. Así acababa el partido con la séptima victoria consecutiva de un Cádiz que sigue la racha

