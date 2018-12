El Efesé vuelve a la senda de la victoria

El Efesé se levanta tras el pinchazo de la pasada semana en El Ejido. Se ha impuesto al San Fernando por dos goles a cero en un partido gris, en el que no ha tenido demasiadas ocasiones pero en el que ha tirado de oficio para doblegar a un conjunto azulino que llegaba al Cartagonova con los mismos puntos que el cuadro albinegro. El Efesé además recorta dos puntos con el líder, el Melilla, que empató ante el Villanovense, aunque mantiene la distancia con el segundo. Saca ya tres puntos más goal average al quinto, precisamente el cuadro azulino.

Munúa planteó un partido con el once de gala, el mismo que hace dos semanas doblegaba por 6-0 al Ibiza, salvo por el entontes ausente Moisés, y que, si no hubiera sido por la lesión de Moyita, podría haber planteado también en El Ejido. Parece que el uruguayo ya ha dado con la tecla. El partido rambién ha estado marcado por el homenaje al recientemente fallecido Alejandro Sagarduy, mítico jugador albinegro en las décadas de los 80 y 90.

Arrancaba el partido con igualdad, y la primera ocasión era para Julio Gracia, en un disparo que se marchaba alto. Respondía Carri con dos disparos, uno que obligaba a intervenir a Joao y otro que se marchaba lamiendo el poste. Según pasaban los minutos iba teniendo cada vez más posesión y dominio el Cartagena, que lo intentó por medio de Cordero, de Aketxe, y también con una pared entre Moyita y Julio Gracia dentro del área. Sin embargo no conseguía perforar el marco azulino, y el empate reinaría en el marcador al descanso.

El Efesé volvió de vestuarios siendo superior, jugando con intensidad y criterio, buscando la meta visitante. Avisó Cordero con otro disparo aunque no fue ningún jugador del Cartagena el que abriera el marcador. Diego Simón cabeceaba a gol un centro sin aparente peligro y ponía el partido de cara a los albinegros. Tras el gol, intentó apretar el San Fernando, buscando el empate, aunque sin demasiada fortuna. Cuando mejor estaban los azulinos, Santi Jara remataba a gol una gran jugada grupal del Efesé y sentenciaba el partido a falta de diez minutos. El 2-0 ya no se movería del marcador y los albinegros vuelven a ganar tras el pinchazo de la pasada semana, aunque no brillaron demasiado.

FICHA TÉCNICA

FC Cartagena: Joao Costa; Óscar Ramírez, Moisés García, Sergio Ayala, Jesús Álvaro; Vitolo, Cordero, Julio Gracia (Elady, 70'), Moyita (Fito Miranda, 78'), Santi Jara y Aketxe (Rubén Cruz, 82').

San Fernando: Rubén Gálvez, Gabi Ramos, Oca, Colo, Diego Simón; Raúl Palma, Bruno Herrero (Manu Ramírez, 76'), Pedro Ríos, Carri (Jacobo, 76'), Pablo Sánchez (Buba, 67'); Pau Franch.

Goles: 1-0 Diego Simón (p.p.) falla al despejar un balón y lo introduce en su portería (62'); 2-0 Santi Jara culmina una gran jugada grupal (79')

Árbitro: Muñoz Pérez (colegio valenciano). Amonestó a Vitolo (17'), Oca (24'), Pau Franch (27'), Julio Gracia (37').

Estadio Municipal Cartagonova.