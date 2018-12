Empate del Xerez DFC y gracias....(1-1)

La Unión Deportiva Los Barrios y el Xerez DFC, se repartieron los puntos en el estadio de San Rafael, en un encuentro en el que los xerecistas no supieron jugar con el marcador a su favor tras el gol a los 39 minutos de Javi Casares.

El punto no es malo, y menos en casa de un equipo que no perdía allí desde la jornada 2 del campeonato, pero esa no debe ser, para un equipo que aspira a meterse en la liguilla, la conclusión fiinal del choque. Los jerezanos fueron incapaces de matar el partido cuando el rival se entregaba al ataque y dejaba espacios. Además, siguen mostrándose demasiado inococentes en las jugadas a balón parado, donde, a pesar de los buenos lanzadores que tiene, pocas veces aciertan en el remate. Flere salvó a su equipo de la derrota, que hubiera sido justa, porque las oportunidades más claras fueron para el equipo de Escobar, al que la suerte le fue esquiva.

La primera gran oportunidad del partido la tuvo la Unión Deportiva Los Barrios a los 12 minutos. Alan se plantó sólo ante Flere, pero el portero argentino desbarata con una gran intervención, el primer gol del equipo campo gibraltareño. Poco antes, el Xerez DFC se acercaba al área rival tímidamente. Un centro de Antonio Bello desde la banda, se marcharía por el lateral de la red de la portería defendida por David Zamora.

A los 24 minutos se le anularía un gol al equipo de Rafael Escobar por fuera de juego de Goma. La jugada comenzó con un disparo de Forján que rechaza el meta argentino con apuros salvando el primero del partido. Cumplida media hora de partido, el primer lanzamiento entre los tres palos del Xerez DFC fue de Álex Colorado, de falta directa que atrapa sin problemas Zamora. En la siguiente acción, Forján está a punto de batir a Flere rematando un buen centro desde la banda izquierda de Alan. Muy seguro siempre el meta argentino. A seis minutos para el final de la primera parte, se adelantarían los jerezanos por mediación de Javi Casares. Los Barrios reclamaba un penalti en el interior del área xerecista y mientras, el XDFC aprovechaba para salir rápido a la contra. Un balón largo hacia Casares y éste que no perdona ante la salida de Zamora para batirle por alto. Nada más ocurriría hasta que el colegiado de la contienda decretó el final de los primeros 45 minutos.

Rafael Escobar, técnico de la UD Los Barrios dejó en la caseta a Goma entrado en su lugar Guti. El equipo campo gibraltareño salió muy enchufado tratando de igualar pronto el partido. Vázquez por Jordán fue el segundo cambio en el conjunto local. Por su parte, Pepe Masegosa retiró del terreno de juego a Gallardo y dio entrada a Javi Tamayo. Rojas pudo marcar el segundo, pero su remate de cabeza se fue ligeramente desviado.

La Unión Deportiva Los Barrios seguía cercando al Xerez DFC y sólo la mala fortuna y la madera, impedían el empate, más que merecido para el conjunto local. Forján está a punto de igualar de falta directa y Mario estrelló su remate en el poste. Con Heredia en el campo y sin Bello, los jerezanos trataban de salir a la contra aprovechando los espacios, pero sus llegadas acababan en el limbo. A punto de acabar el encuentro, Forján lograría empatar y rescatar así un punto para un equipo que, mereció la victoria.