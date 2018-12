Mejoría insuficiente (0-0)

XEREZ CD 0 - ALGECIRAS CF 0

Nada se les puede reprochar a los jugadores del Xerez CD en su cita liguera ante el Algeciras. Si el jueves en Guadalcacín y frente al último clasificado, razones había más que de sobra para criticar la falta de actitud de los azulinos en un partido en teoría, asequible, ahora, frente a uno de los candidatos a la liguilla, el equipo estuvo sobrado de ganas, de intensidad y hasta de juego para haber quizás, sumado los tres puntos.

Pero en algunos momentos del partido, sobre todo en la segunda parte, el equipo estuvo desafortunado en alguna ocasión clara que tuvo para batir a Romero. Sin embargo, el primer susto lo quiso dar el conjunto rojiblanco, que ante el Xerez CD vestía de verde. Antonio Sánchez quiso sorprender de disparo lejano a Fran, al que vio ligeramente adelantado. La pelota se fue por encima del larguero, pero por poco.

En el inicio del partido no hubo un claro dominador. Los dos parecían respetarse mucho, aunque con el paso de los minutos, fue el Algeciras el que mandaba en la sala de máquinas, donde se genera el fútbol. Desde el centro del campo esperaba el error de los jerezanos para sorprender, especialmente entrando por bandas. Pero ahora sí, la defensa xerecista no estaba dispuesta a conceder como lo hizo ante el colista. Muy serio en la destrucción con Isra, Jurado que volvía al equipo y Salas cerrando, el Xerez CD le había prohibido la entrada a los delanteros visitantes. A falta de llegadas claras, con Piñero siendo un incordio por su banda, fue de nuevo Antonio Sánchez el que la tuvo en un remate tras centro de Zafra. Susto para la afición en La Granja, que suspiró aliviada viendo que la pelota se había ido peor a un palmo del palo derecho de la portería de Fran. Era el minuto 22 del partido. A la media hora, llegó la ocasión más clara del Xerez CD. En jugada personal, marca de la casa, Adri encaró al lateral algecireño y puso un centro medido a la cabeza de Pedro Carrión. Su remate, marcando los tiempos en el salto, no alcanza a superar al portero. Romero atrapa sin despeinarse. Empezaba a dar la impresión de que si llegaba el gol del equipo xerecista iba a ser a balón parado. Ahí, el Algeciras presentaba lagunas y el Xerez se agrandaba. Precisamente en un córner se hizo grande otra vez el espigado delantero del Xerez CD, pero de nuevo estuvo desafortunado en el remate. Los últimos compases de la primera parte fueron de claro dominio del equipo campo gibraltareño. Iván, a cinco minutos del descanso encontró la única la única fisura hasta el momento de la defensa local. Su disparo se estrelló en el larguero. Respondería Salas a la salida de un córner con un remate de cabeza que se marchó del poste derecho de la portería defendida por Romero. Antes del 45, Fran tuvo que emplearse a fondo para detener un disparo de Antonio Sánchez que llevaba veneno.

El partido cambió en la segunda parte. Adri dejó su puesto a David Narváez, el equipo dio un paso hacia adelante y empezó a poner en apuros a su rival. El partido empezaba a resultarle incómodo al Algeciras. David se metía bien entre líneas, desahogaba a Amin, muy batallador todo el partido y le daba profundidad al ataque azulino. El Algeciras por su parte, defendía bien, pero ya no llegaba con tanta claridad al área xerecista. Con los cambios introducidos, el técnico del Algeciras CF pretendía devolver el partido al juego de la primera parte, pero no encontraba el camino. Pipo entró por Aaron, Moha por Alberto y Antoñito dejó su puesto a Pipo.

Al final, se entró en una fase en la que los dos equipos iban por el partido, querían la victoria. Pedro Carrión, que no tuvo su tarde, desaprovechó una buena dejada de David Narváez que le dejaba sólo ante Romero, providencial en este tramo final del encuentro. Pedro Carrión de nuevo en un remate de cabeza y David Narváez pudieron marcar el gol que seguramente, le habría dado la victoria a los suyos, sobre todo porque ya no quedaba mucho encuentro. Si Romero estuvo certero en las ocasiones del Xerez CD, también lo estuvo Fran en único fallo de Dani Jurado que le entregó la pelota a Pipo que, de vaselina trató de sorprender al meta xerecista.

Al final, el Algeciras CF acabaría dando por bueno el punto conseguido en Jerez y los de Nene Montero, entendiendo que en frente había un serio candidato a disputar la liguilla, por lo que el botín tampoco sabe demasiado mal.

FICHA TÉCNICA:

XEREZ CLUB DEPORTIVO: Fran, Gonzalo, Jurado, Salas, Piñero; Isra, Parra, Sergio Narváez, Adri (David Narváez, 45´), Amín (Guerrero) y Pedro Carrión.

Algeciras CF: Romero, Juanjo, José Carlos, Berlanga, Decastro, Josemi, Aarón (Pipo, 70´), Iván, Antonio Sánchez, Alberto (Moha, 84´) y Zafra (Antoñito).

Árbitro: Viñolo Payan, José Manuel (Sevilla). Por parte del Xerez CD amonestó a Piñero, Amín y Parra. En el conjunto visitante vieron cartulina amarilla Iván, Aarón y Pipo.