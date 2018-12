La victoria de la intranquilidad

Al aficionado de la Cultural ya no le sirven ni los triunfos, al menos los triunfos pirrícos que no arrojan una aproximación al nivel esperado de un equipo llamado a cotas mayores, pero sumido en una crisis de juego que no termina de superar. El remate definitivo de Eneko Capilla ante un Guijuelo desplomado vino acompañado del habitual cántico que en las últimas semanas y desde la grada apunta al banquillo donde esta vez el técnico modificó el dibujo, aunque a costa del talento.

Cea repescó a Bernal para llevar la manija del juego / Radio León

Víctor Cea defendió su puesto con el anunciado reordenamiento defensivo (una zaga de cuatro hombres) y la entrada en la alineación de varios jugadores de su entera confianza. Entre ellos, Bernal y Mancebo, que estrenaba titularidad liguera en el Reino de León. Al banquillo fueron relegados Sergio Marcos y Eneko y a la grada, Yeray. También Señé, pero en su caso, y era uno de los once elegidos, para evitar una recaida en forma de lesión en el recto anterior.

La "nueva" Cultural pecó de la falta de creatividad de jornadas pasadas convirtiendo a uno de los mejores delanteros de la división en un objeto de decoración. Aridane continúa siendo el gran perjudicado del fútbol plano y escasamente productivo de un equipo que tardó en encontrar el camino. Por su parte, el Guijuelo resistió de pie hasta que las fuerzas le acompañaron. Viajó con 16 futbolistas, pero apenas 12 en buen estado. El partido se le hizo largo. Antonio Martínez trató de alterar el plomizo dominio con pelotas filtradas a los costados, pero fue Iván González el que puso a Saúl ante Felipe Ramos. Un mal control del lateral provocó el violento choque entre ambos sin mayores daños.

Zelu trata de penetrar ante la oposición de Razvan y Carmona / Radio León

Pasaban los minutos, crecía la tensión en la grada y la Cultural seguía sin chutar. En su marco defendió sin apuros dejando a la pareja Iván González-Escalante para empresas de mayor calado. En el otro área amenazó Mancebo con un zurdazo seco que miró pasar Ramos cerca del poste. Fue el madrileño la mayor fuente de peligro. Tras un intermedio donde su sucedieron las miradas a un palco en plena ebullición, Mancebo lideró el rosario de remates que acompañó al hundimiento posicional al que se vio sometido el Guijuelo.

Antes, la polémica arbitral de rigor. Fuente Martín pasó por alto sendos derribos sobre Luque y, luego, en la irrupción de Viti en el lateral del área. Repartió errores. Mientras el partido se decantaba, Mancebo probó a Ramos con un chut lejano (minuto 58) antes de mandar por encima del larguero una clara pelota que le cayó a los pies tras el centro de Zelu que desvió un zaguero...¿con la mano? El dominio de la Cultural le acercaba al gol. Lo evitó el meta a tiro de Zelu y a cabezazo cercano de Saúl. Era cuestión de tiempo. Del banquillo salieron Sergio Marcos, Hugo Rodríguez y Eneko para iniciar y culminar la jugada del partido.

Ubicado unos metros más adelante de lo habitual, Marcos tomó la batuta en la transición que acompañaron Hugo y Viti por lzquierda. Distrajo el lateral y condujo para chutar el jerezano desde el vértice del área respondiendo Ramos con un despeje corto que aprovechó Eneko para batir el marco chacinero. El segundo tanto consecutivo del menudo futbolista esta vez sí tuvo el premio deseado. Con el precedente cercano en la mente de todos, el cuadro leonés no permitió distracciones y Palatsi alejó los centros que ni siquiera llegaron a alterar el pulso. El deseado gol de la tranquilidad se resisitió porque los blancos tampoco insistieron más allá de una aparición en zona de remate de Escalante, que pisó y pisó el balón sin chut final. Por entonces los ánimos ya estaban caldeados. Y es que, incluso en la necesaria victoria, la primera en seis semanas, la Cultural sigue sin convencer.

CULTURAL 1: Palatsi; Saúl, Iván González, Escalante, Viti; Bernal, Antonio Martínez (Sergio Marcos, ); Zelu, Mancebo (Eneko, ), Ortiz (Hugo Rodríguez); Aridane.

CD GUIJUELO 0: Felipe Ramos; Raúl Ruiz, Iván Pérez, Muñoz, Razvan; Juanra, Luque; Nacho Pérez, Borrego, Carmona; Pallarés.

ÁRBITRO: Fuente Martín (Cantabria). Amonestó a Iván González, Raúl Ruiz y Razvan.

INCIDENCIAS: Estadio Reino de León. 5012 espectadores. El ex culturalista Alex Gallar presenció el partido desde el palco de autoridades.