Reparto de puntos entre dos claros aspirantes al ascenso

Linarejos asistió al que, seguramente, fue uno de los mejores partidos de la temporada. Todo a pesar de no haber conseguido sumar los tres puntos ante un rival duro, con oficio en lo táctico y que está perfectamente preparado para luchar por el ascenso, igual que el Linares Deportivo.

No hubo grandes ocasiones, pero la disputa de sistemas y planteamientos entre ambos equipos dejó lecturas interesantes para los amantes del buen fútbol. Se jugó mucho en el centro del campo aunque, con el paso de los minutos, los dos equipos procuraron sorprender con envíos en largo y, quizás, debido al deterioro progresivo del césped a medida que avanzaba el cronómetro.

El Linares, que en líneas generales estuvo mejor que el rival, conseguía el 1-0 de penalti por una mano dentro del área. Rosales, en el 65', anotaría desde los once metros. Tras esto hubo algunos minutos donde el Antequera se creció. No en vano, no terminaba de inquietar la portería de Lopito, quien intervino en pocas ocasiones aunque con acierto, como en el mano a mano con Iván de la primera parte.

Alberto, defensa del conjunto malagueño, lograría sacar petroleo de una extraña chilena para empatar el encuentro en el 87'. Su remate se topó con Anaba quien, sin querer, desvió la trayectoria para desgracia de Lopito, el equipo azulillo y toda la afición linarense, la cual, ya saboreaba el triunfo. De haber ganado, el Linares habría conseguido ser líder del grupo.

Aunque aún quedaba tiempo para intentar el segundo, el equipo de Juan Arsenal no fue capaz de volver a generar peligro y así acabaría el partido, con un reparto de puntos que solo contenta a los visitantes y con la sensación de que el árbitro perjudicó a los locales. Como ejemplo, un penalti no señalado sobre Pedro Beda en el primer tiempo. El brasileño fue claramente derribado por un empujón y, para colmo, el colegiado mostraba al delantero la amarilla por simular falta. Además aplicó de manera inadecuada el reglamento cuando concedía la ley de la ventaja y dejó seguir el juego en demasiadas ocasiones en las que el Linares Deportivo era víctima de faltas claras.

Toca reponerse del jarro de agua fría que ha supuesto este empate que, por cierto, es el primero que cosecha el equipo en lo que va de Liga. También es el primer gol que encaja en el estadio de Linarejos en toda la temporada. Al menos, como resumen en positivo, queda de manifiesto la comunión entre equipo y afición. Una parroquia azulilla que apretó desde el cemento como hace años no se veía en un partido de liga regular.