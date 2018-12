Este IDK va muy en serio

Este IDK Gipuzkoa va muy en serio. Por si quedaba alguna duda. El equipo de Azu Muguruza sigue coleccionando buenos resultados y buenas actuaciones, y ya se ha confirmado como el cuarto mejor equipo de la Liga Femenina. Las donostiarras volvieron a ganar en Lugo contra el Ensino (66-69) y afianzaron su cuarta posición, justo por detrás de los tres equipos grandes de la competición, a los que deberá medirse en las tres últimas jornadas de la primera vuelta. A falta de ese momento, tan complicado como cumbre de la temporada, el IDK tiene más que encarrilada su clasificación para volver a jugar la Copa de la Reina, algo que es todo un éxito para las donostiarras.

El IDK Gipuzkoa suma siete victorias en la clasificación, y está a sólo un triunfo del Gernika y el Girona, y a dos del intratable líder Perfumerías Avenida. Y por abajo, saca ya cuatro partidos al noveno clasificado, a falta de cuatro jornadas para el final de la primera vuelta. Eso significa que puede certificar matemáticamente su clasificación para la Copa en la próxima jornadas, a falta de tres partidos para el final de la primera vuelta, y sin tener que haber jugado contra los tres grandes de forma seguida, lo que significaría una tranquilidad importante para las donostiarras.

Hay muchos factores que pueden explica esta histórica primera vuelta del IDK Gipuzkoa. Aunque quizá haya dos que prevalezcan sobre el resto. Por un lado, su defensa. El trabajo defensivo diseñado por Azu Muguruza está dando sus frutos, hasta el punto de que ese entramado defensivo le sirva para sumar victorias, como le pasó en Lugo, con la defensa de la última jugada de ataque del Lugo. "Si defendemos bien, todo es más fácil para nosotros, porque las jugadoras se encuentrna mucho más cómodas", suele decir la entrenadora. Y razón no le falta. El otro factor determinante es el trabajo coral que ha logrado Azu de su plantilla. Todas aportan. Todas son importantes. A pesar de que siempre es vital tener jugadores que tiren del carro en el apartado anotador, como es el caso de Vionisse Pierre-Louise o Toch Sarr. Pero si alguna de sus referentes no tiene el día, el equipo no se resiente tato como antes. Porque esta plantilla va muy en serio. Quiere seguir haciendo historia. Este IDK va a por todas.