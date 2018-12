El derecho de los menores con discapacidad a disfrutar de los parques

Juanjo Bou es padre de una niña que tiene discapacidad motórica y reclama que todos los parques de la Comunitat Valenciana puedan ser utilizados por todos los niños. Explica Bou que solo pide que se cumpla la ley de 2017 donde se reconocía que todas las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a espacios públicos y edificios. Por tanto, los niños a los parques, también. Además, explica Bou que un parque inclusivo es más llamativo para los más pequeños en general porque no son las atracciones "de toda la vida", son más dinámicas, y "la novedad atrae", declara.

Este padre se muestra ilusionado con el proyecto del parque inclusivo en el barrio de Marxalenes en Valencia y espera que pronto sea una realidad y no se quede en un papel. Recordamos que el primer parque inclusivo en la provincia de Valencia fue inaugurado en 2016, el de Nou Moles. Por su parte, la concejala de Parques y Jardines, Pilar Soriano, se compromete a acelerar las obras, y explica que están en la fase de redacción del proyecto:

Por su parte, el responsable de la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad de Cocemfe Comunitat Valenciana, Eduardo Signes, considera que Valencia va por el buen camino desde hace 3 años, pero que queda mucho por recorrer para alcanzar a ciudades como Barcelona o País Vasco. Para Signes la inclusión no debe ser una moda, sino un compromiso, ya que los menores con discapacidad necesitan divertirse como el resto, quieren subir como sus amigos a todas las atracciones cuando van a pasar un rato al parque de su barrio.

Además, Cocemfe quiere que se cambien las normas a nivel autonómico. Es decir, que se incluya la obligatoriedad de que todos los parques sean inclusivos. Aunque también habla de un cambio a nivel europeo, ya que la normativa carece de inclusividad para las personas con discapacidad. Y además pide Signes que haya un control de la publicidad engañosa por parte de las empresas que venden estas atracciones, ya que llaman a todo inclusivo y muchas no lo son, básicamente porque no pueden acceder por sí mismos a éstas y necesitan por tanto ayuda de sus padres o tutores. Y eso, no es inclusividad.