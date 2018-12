La CHE inicia una experiencia piloto para aumentar la seguridad frente a las riadas

La Confederación Hidrográfica del Ebro está implementando una experiencia piloto en varias zonas que resultaron afectadas por las avenidas del pasado mes de abril. Van a permitir no solo reparar sino también incrementar la seguridad en núcleos ribereños. La técnica, denominada 'curage', amplía el espacio fluvial y permeabiliza los sedimentos. La previsión es que estas actuaciones terminen a finales de año, con una inversión entre los 2 y los 3 millones de euros.

El curage se va a probar en 9 puntos de la provincia de Zaragoza y los trabajos han comenzado ya entre Monzalbarba y Alfocea y en Boquiñeni. Consiste en habilitar pequeños ramales para la libre circulación de agua, mediante el clareo de vegetación en zonas muy concretas y planteadas con el menor impacto posible.

Lorenzo Polanco, jefe del Área de Gestión medio Ambiental de la Confederación Hidrogáfica del Ebro, explica que "se retira la vegetación para, posteriormente, llevar a cabo un labrado de los sedimentos" y, de esta forma, en esa masa de sedimentos "que resulta obstructiva al paso de los caudales, a llevar a cabo estos pasillos, estos ramales, permitimos la entrada de agua".

Esta técnica, que se ha utilizado de forma satisfactoria en Francia, facilita así la dinámica del río. No se trata de un dragado porque "no hay excavación ni hay extracción de sedimentos", remarca. Los sedimentos "permanecen; lo que hacemos es labrarlos, se descompactan, se sueltan, no los sacamos, se quedan en el mismo sitio". Aumenta, por tanto, la capacidad de desagüe del cauce.

Estas actuaciones se pueden ejecutar fuera de la Red Natura 2000. Son tramos donde ya se han llevado a cabo otras intervenciones, como retranqueos de motas, y donde se actúa también en áreas de inundabilidad temporal. Con esta misma técnica, se están tramitando varias zonas en Alagón, Sobradiel y Torres de Berrellén; y se ha probado en Alfaro (La Rioja) y en San Adrián (Navarra).

Obras terminadas

Actualmente, han finalizado 450 actuaciones de emergencia, tras las riadas del pasado mes de abril. Las de las cuencas del Jalón y de las Arbas están casi finalizadas, con una ejecución del 90%. La previsión es que, a finales de diciembre, "esté todo acabado, salvo que la climatología dé un cambio adverso". En los Arbas se han invertido 3 millones de euros y en el Jalón, 1 millón de euros.En la cuenca del Ebro, "tampoco queda mucho por hacer, y el objetivo es que también estén terminados los trabajos" a finales de este mes. La inversión en actuaciones de emergencia ha alcanzado los 31, 5 millones de euros.

Evaluación preliminar del riesgo de inundación

Mientras, la Confederación Hidrográfica del Ebro también se encuentra inmersa en la actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación de la cuenca. Este proceso comenzó el pasado mes de septiembre y su consulta pública concluye el próximo 14 de diciembre. Lo hace en cumplimiento de la directiva europea de inundaciones. Supone la revisión de los documentos que conforman la base del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y amplía el estudio a 1.720 kilómetros de ríos "e identificar a aquellas áreas donde el riesgo de inundación es más significativo", explica Marisa Moreno, jefa de Hidrología. O lo que es lo mismo, "un diagnóstico de toda la cuenca, seleccionando aquellos tramos en los que históricamente se ha documentado que hay más afecciones y más daños, sobre todo, bienes económicos y, en algún caso, vidas humanas".

Es la primera fase de estos planes, que se revisan cada 6 años. Posteriormente, se elaborarán los nuevos mapas de peligrosidad y, en una tercera fase, los planes de gestión.

Este proceso burocrático permite ver cómo evoluciona el comportamiento del río. "Vamos a tener en cuenta, añadiendo los nuevos episodios de avenidas que ha habido en los últimos años" y "si es necesario identificar algún nuevo tramo que añadir a la evaluación preliminar que hicimos en 2011", afirma Moreno. Las comunidades autónomas "han propuesto identificar nuevos tramos donde la manifestación de la inundación produce efectos significativos". En 2021 se actualizará el Plan de Inundación.