El Real Madrid marca la diferencia ante el Gran Canaria (87-63)

Buena salida tuvo el Gran Canaria ante el Real Madrid. Suelto en ataque, ante un equipo el de Laso, que tenía problemas en los ajustes defensivos. Radicevic destacaba en la dirección y anotación. Los amarillos llegaron a ganar de ocho puntos. Pero ya en el segundo cuarto, el conjunto anfitrión fue encontrando el acierto en el tiro de tres. Y por ahí empezó a dominar e partido, que no el resultado; porque no fue hasta que quedaban cinco minutos para llegar el descanso, cuando el Madrid se puso por delante en el marcador (28-26). Hubo otro problema añadido, Eulis Báez dejó la primera parte con molestias en la rodilla, para no volver en todo el partido.

Tuvo arrestos suficientes el Herbalife, a pesar de que terminó perdiendo en la primera mitad por 40 a 31, de volver a apretar el marcador. Llegó a ponerse a dos puntos. Pero ahí quedó la reacción del Gran Canaria. A partir de entonces el equipo local sacó la máquina trituradora, y fue sacando del partido a los visitantes. Las diferencias empezaban a ser importantes. El último cuarto dejaba una diferencia a favor del Madrid de 19 puntos. Todo estaba ya encaminado a una nueva derrota del Herbalife después de tres victorias consecutivas, cayó ante el Real Madrid por 87 a 63.