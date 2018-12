El Numancia despierta tras el descanso y empata en Riazor con un Oyarzun excelso

El Numancia logró un un trabajado empate 2-2 en Riazor, remontado un 2-0 tras una floja primera parte en la que los rojillos salieron temerososo ante un cuadro galelgo que hasta esta jornada sólo había cedido un empate y dos goles en contra en casa. El cuadro local se puso 2-0 antes de cumplirse la media hora y el duelo olía a goleada gallega, pero tras el descanso y con la entrada de Oyarzun, el Numancia resucitó y tras avisar con un remate al larguero de Higinio, llegaron los tantos de Unai Medina y Diamanka, ambos a serivicio de Oyarzun. Los dos equipos buscaron el triunfo, pero el Numancia supo aguantar las acometidas gallegas y salvar un punto muy valioso en un estadio complicado.

ficha técnica Deportivo: Dani Giménez; Eneko Bóveda, Pablo Marí, Domingos Duarte, Saúl; Pedro Mosquera (Bergantiños, m. 66), Vicente Gómez, Edu Expósito (Krohn-Dehli, m. 78), Carles Gil (Christian Santos, m. 83); Borja Valle y Quique. Numancia: Juan Carlos; Unai Medina, Atienza, Carlos Gutiérrez, Marc Mateu; Escassi, Diamanka, Fran Villalba; Yeboah (Kako, m. 88), Higinio (Viguera, m. 57) y Nacho (Oyarzun, m. 46). Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego). Amonestó al local Vicente Gómez. Expulsó al deportivista Saúl, en el minuto 90, por doble amarilla. Goles: 1-0, m. 10. Edu Expósito; 2-0, m. 29: Borja Valle. 2-1, m. 58: Unai Medina; 2-2, m. 77: Diamanka. Incidencias: 15.658 espectadores en Riazor, con una treintena de aficionados rojillos.

Los 10 primeros minutos tuvieron un claro color blanquiazul, ya que el Deportivo llevó la iniciativa con constantes ataques sobre el marco numantino principalmente por la banda izquierda con el lateral exrojillo Saúl García como protagonista. Avisaba el Deportivo con un cabezazo desviado de Edu Expósito y con un remate a la madera de Quique, tras el que en la continuación de la jugada, no perdonó el cuadro local: le llegó el balón a Saúl por el costado izquierdo gallego, la puso al primer palo donde Borja Valle cedió hacia atrás y Edu Expósito con un zurdazo inapelable adelantaba al Deportivo en el marcador. La respuesta llegó en seguida con un disparo blando y centrado de Yeboah tras un saque de banda. El Numancia empezaba a estirar sus líneas, a hacerse con la posesión y a mover la pelota buscando el marco rival, pero faltándole esa chispa en los últimos metros en los que se perdía en jugadas individuales. En una de esas jugadas de posesión rojilla, Pape Diamanka le regaló el balón a Borja Valle que entró en el área y cruzó bien el balón a la base del poste derecho de Juan Carlos para incrementar la renta del Deportivo: 2 a 0 antes de la primera media hora de juego. Hasta el descanso el Numancia lo siguió intentando, teniendo la pelota pero sin llegar con claridad. El Depor, más tranquilo, esperaba a los sorianos en su campo buscando un contrataque con Valle o Quique. El primero estrelló otro remate en la madera.

Tras el paso por vestuarios López Garai movió ficha, sacando al campo Oyarzun en el lugar de Nacho que había arrastrado molestias durante la semana. Y el ‘15’ numantino se erigió protagonista. Primero al botar una falta que cabeceó Higinio a la cruceta de la portería deportivista en la ocasión máscara de los sorianos. Los sorianos habían salido más enchufado en los primeros compases del segundo periodo. El Deportivo creó peligro en un córner, pero Juan Carlos metió la manopla para evitar el tercer gol gallego. Pero el Numancia era otro equipo distinto al de la primera parte y se terminó de meter en el partido con otra acción de Oyarzun desde la izquierda, un centro al segundo palo donde apareció Unai Medina en pugna con Borja Valle para empujar el balón a la red. Recortaba distancias el Numancia antes del primer cuarto de hora de la segunda parte. Y no se conformaba. Pero otra vez el Deportivo alertó de su peligrosidad con varias llegadas seguidas: un disparo desviado de Mosquera, otro también fuera de Bóveda, tras una buena combinación de Carles Gil y Quique, el propio Carles Gil intentando culminar un contraataque con un disparo que no encontró portería y otro intento de Borja Valle en postura acrobática que se fue al limbo. El Depor no quería llevarse más sustos y buscaba el tercer gol para sentenciar. Pero lo que llegó fue el empate del Numancia. Otro fantástico centro desde el costado izquierdo de Oyarzun lo remató en el segundo palo casi sin ángulo Diamanka, anticipándose a la mala salida de Dani Giménez para hacer el 2-2, algo impensable antes del descanso. Pero el Depor seguía a lo suyo y Juan Carlos Sánchez tuvo que realizar una gran parada con la rodilla para evitar el 3-2 a remate de Pablo Marí. El partido estaba abierto, pero ninguno de los dos conjuntos se atrevió a ir a tumba abierta a por el triunfo. Al final, reparto de puntos entre un Deportivo que empezó muy fuerte y un Numancia que fue de menos a más obrando una remontada revitalizadora.