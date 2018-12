Familiares y enfermos de Parkinson protagonizan un almanaque solidario

Si el párkinson es un tipo de trastorno del movimiento que se produce cuando las neuronas no producen suficiente cantidad de dopamina, los miembros de la asociación en Alicante están dispuestos a no parar nunca, a no dejar de moverse para dar a conocer la enfermedad, para acabar con los estereotipos y para seguir con sus actividades terapéuticas y sociales.

Los exhombres lobo -así se llamaban en una campaña publicitaria para dar a conocer esta dolencia que descubrió en 1817 el médico británico James Parkinson- han conseguido que sus familiares se presten a protagonizar este calendario que se comercializa en su sede y en El Corte Inglés de Alicante.

Esta mañana en Radio Alicante nos ha visitado su presidenta Carmen Cuartero; Salvador León, miembro de la ejecutiva; y la trabajadora social, Mar Quesada. Los tres nos han dado a conocer cómo surgió la idea de editar un almanaque.

Insisten en que la necesidad de avanzar en la detección precoz de una dolencia que cada vez se diagnostica en edades más tempranas y que se puede convertir en un trastorno que inhabilite laboralmente a la persona que la padece.

Además, aseguran que los tratamientos médicos están garantizados, pero que las personas y sus familiares necesitan otra serie de terapias o ayudas que no presta la Seguridad Social.

Y finalmente, pretende dar a conocer una enfermedad estigmatizante ya que la mayoría de la población desconoce muchos de los síntomas que lleva aparejados: desde la rigidez muscular a los problemas de equilibrio sin olvidar los temblores.

Esta es la conversación con todos ellos: