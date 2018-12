Campeones made in Ribera

El ciclocross también es una disciplina de éxito en la Ribera del Duero. Roberto Gallo y Marcos Gómez se encargaron de demostrarlo este fin de semana en Tordesillas tras proclamarse campeones de Castilla y León. Éxitos a lo que se unieron dos de sus compañeros en el Club Ciclista Arandino, Israel Delgado y Gonzalo Bartolomé que fueron terceros.

Gallo y Delgado lo consiguieron en categoría júnior. Los del Recambios Callejo fueron primero y tercero en una prueba dominada de inicio a fin por el propio Roberto Gallo. Esas mismas posiciones las repetirían Gómez y Bartolomé (BiciAranda) en categoría cadete.

Tras este logro, los ribereños se centran ya en el Campeonato de España que se celebrará en Pontevedra el fin de semana del 8 y 9 de enero.

MÁS RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA



FÚTBOL

Regional Aficionados (Grupo A) Arandina B 2 - 4 Villarcayo Nela



Primera División Provincial Aficionados. Raudense -descanso-



Segunda División Regional Femenina. Trobajo del Camino 3 - 1 Arandina

Liga Regional Juvenil (Grupo A) El Espinar 2 - 5 Arandina

Segunda Provincial Juvenil (Burgos) Bridgestone 2 - 3 Aranda Riber

BALONMANO

Segunda Nacional. Vinosvetusta.com 22 - 44 Aula Valladolid



Campeonato Castilla y León Juvenil. Atco. Mecanizados Aranda 38 - 15 Lourdes



Campeonato Castilla y León Juvenil Femenino. Cleba 41 - 33 Inmoba

RUGBY

3ª Regional Madrid (Grupo B) Rugby Aranda -descanso-

BALONCESTO

Segunda División Sénior Provincial (Grupo B) Ribera Basket 48 - 88 Base

Segunda División Júnior Autonómica (Grupo B) Miraflores 34 - 54 Juventud



Segunda División Júnior Autonómica Femenino (Grupo B) Bombi 42 - 66 Juventud



HOCKEY

Liga Elite Femenina. CHL Aranda -descanso-

Liga Plata Masculina. Uroloki 6 - 1 CHL Aranda, CHL Aranda 6 - 5 Igualada y Medina 6 - 6 CHL Aranda

AVENTURA

Las XIX Jornadas de Montaña del Club Deportivo Espeleoduero se retomarán este viernes, 14 de diciembre, con la charla Mitos, curiosidades y realidades en Medina y El traumatólogo no me ha dicho ni lo que me ha hecho en la Casa de Cultura (20:30 h)