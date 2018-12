La patronal hotelera OTEA pide al gobierno que favorezca los puentes festivos

Según el vicepresidente de OTEA, Fernando Corral la ocupación a lo largo de este puente de la Constitución no ha sido satisfactoria; ha rondado el sesenta por ciento a pesar del buen tiempo, cuando una buena ocupación se mueve entre el ochenta y el noventa por ciento. Ha sido el caso del pasado puente de El Pilar cuando fue posible concatenar tres jornadas festivas mientras que en el caso de estas pasadas fiestas de la Constitución y de la Inmaculada, el viernes laborable que medió entre los días 6 y 8 impidió a muchos españoles disfrutar de un puente propiamente dicho. Por ello, Fernando Corral, lamentó que el gobierno no gestione adecuadamente las festividades y considera que hubiera sido “de sentido común” declarar no laborable bien el viernes 7 o el lunes 10.

Otro de los factores que han restado ocupación, ha sido según el vicepresidente de OTEA la proliferación de viviendas de uso turístico y la permanencia de alojamientos ilegales.

OTEA ha firmado con la Dirección General de Deportes un acuerdo para que los hoteles asociados puedan expedir al turismo de nieve todo el equipamiento que requieran : forfaits, ropa o la contratación de monitores, de manera que puedan comenzar a esquiar nada más llegan a la estación elegida: Pajares o Fuentes de Invierno.