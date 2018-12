Piden al Juez que desbloquee las cuentas y dicte la continuidad de Aguas Vitaminadas

Es una pesadilla de la que intentarán salir si el Juez levanta el bloqueo de las cuentas de la empresa de la que se les ha notificado el despido por SMS de la Seguridad Social. Son 16 familias que este lunes han recibido el apoyo de vecinos del Bierzo Alto y que exigen que alguien les diga qué va a pasar con las instalaciones de la embotelladora de la firma Aguas Vitamimadas, una empresa que aseguran es viable y que quieren impedir que se vaya al traste por el encarcelamiento de su propietario, relacionado con el caso de fraude de las clínicas iDental. Permanecer un día sí y otro también a las puertas de la empresa es lo único que les queda hasta que alguien les de una solución. "Aquí estamos, tenemos las llaves pero no podemos entrar porque la empresa no es nuestra. Pero tampoco dejaremos de venir hasta que las administraciones nos ayuden y los juzgados den una salida a nuestra situación porque nos deben dos nóminas y además tampoco podemos apuntarnos al paro", señala una de las afectadas, Carmen González.

De hecho, en la concentración han dejado claro que Aguas Vitaminadas es una empresa viable, que aunque la producción es mayor en verano, la embotelladora no tiene problemas de cartera de clientes en invierno, por eso también piden que se designe un administrador concursal que pueda mantener abierta la única empresa que hay en Folgoso de la Ribera. "Dada la situación de la minería, que se cierre esta fábrica es muy importante para el Bierzo Alto", dicen las empleadas, que hoy han tenido el apoyo del alcalde, Tomás Vega Moralejo.

Recibir el mensaje de la baja en la seguridad social no les ha ayudado a recibir las dos nóminas que les adeuda la empresa ni tampoco pueden apuntarse en el paro, por lo que su única opción está en conseguir que su situación llegue a oídos del Magistrado que instruye la causa. "Les he dicho que tienen que enviar un escrito al juzgado- indica Tomás Vega- porque es la única opción que desde la Subdelegación del Gobierno en León se me ha apuntado como posible salida".

Mientras tanto, la hasta ahora plantilla de la embotelladora también espera noticias de algún directivo, aunque de momento la única noticia que tienen es la de el ingreso en prisión del propietario Jaime Carlos Bagur.