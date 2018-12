'No va más' en la negociación presupuestaria

Hoy sí que sí. EH Bildu debe deshojar la margarita y decidir si apoya o no los presupuestos vascos. Mañana se votan las enmiendas a la totalidad y, aunque no la presentó como gesto negociador, si une sus votos a PP y Elkarrekin Podemos al votarse la devolución, no habrá cuentas.





Mañana la coalición tiene la oportunidad que lleva tiempo buscando de orillar su pasado de pancarta y convertirse en una opción de gestión, institucional, responsable...de cara a las municipales y forales del año que viene.





Y el Gobierno necesita como agua de mayo un apoyo con el que empezar a gobernar, que sólo ha sacado tres leyes en dos años de legislatura, quitando los presupuestos. Como detalle, aunque es pronto para saber si tendencia, las dos leyes de antes de la moción de censura a Rajoy las aprobó con el PP. La única aprobada desde entonces, lo ha sido con EH Bildu. Este mismo puente la coalición abertzale ha anunciado otro pacto con el Ejecutivo para la de sostenibilidad energética.





PNV y PSE necesitan socio para los próximos dos años y eso también se juega en el tablero de los presupuestos.