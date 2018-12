Denuncian que Educación ofrece alargar tres meses las prácticas de los estudiantes en empresas sin contrato ni remuneración

CC.OO denuncia que la viceconsería de Formación Profesional está ofreciendo a los centros de la red publica alargar tres meses las prácticas de los estudiante en empresas, sin contrato ni remuneración.

Cuando los estudiantes de segundo de FP suspenden las prácticas y no obtienen el titulo en junio, las repiten en septiembre, octubre y noviembre, pero no les dan el título hasta el siguiente junio, así que según CC.OO, Educación les ofrecería ahora hacer un trimestre más de prácticas voluntariamente, en teoría "para no descolgarse".

Para el responsable de educación del sindicato Pablo García de Vicuña lo que se ofrece en realidad son trabajadores gratis durante 3 meses.

Señala que "algo parecido" ya ocurrió al principio con el programa 'Lehen Aukera'.