David Carapapa: "Estamos queriendo arreglar que hubo años con jurados muy malos"

Nuevo protagonista en el programa SERxCuatro de Radio Cádiz. David Márquez Mateo, conocido como David Carapapa, repasó en el programa su trayectoria como autor y componente de chirigotas y comparsas. Además, también habló de cómo está la fiesta y de algunas medidas que se podrían tomar para mejorarla.

El chirigotero comenzó recordando la primera final en la que entró con una agrupación. "Llegar a la final con Blancanieves con las chirigotas que se quedaron fuera, pues la verdad es que tiene mérito".

Este año regresa al concurso con una chirigota y lo hace de la mano del también autor de cuartetos Iván Romero. "Esta nueva chirigota será un híbrido entre la chirigota de los carapapas y lo que hace Iván Romero. Siempre me gustó su sentido del humor y ya el año pasado faltó poco para que sacáramos este proyecto. Será una chirigota clásica, pero con tintes modernos. Una chirigota clásica del siglo XXI", dice ilusionado.

Por eso insiste en que "estoy muy ilusionado con este proyecto. Me parece una mezcla muy acertada, me apetecía mucho y todos les están poniendo muchas ganas. Estoy remontándome a los primeros años", reconoce David Carapapa.

Sobre el futuro del concurso y la gran cantidad de agrupaciones que participan en su primera fase, el autor, propone una solución. "¿Cómo filtramos? Ese es el cascabel que hay que poner. No habría que decirle que no a nadie, pero tendríamos que articular algo por lo que pasaran todas las agrupaciones, ya está todo inventado, sería con un videocasting o de cualquier forma".

Sobre los continuos cambios en el reglamento, David Márquez Mateo, tampoco se muerde la lengua. "No me entra en la cabeza que en un concurso de repertorio se desprecie parte del repertorio, no lo entiendo. Estamos queriendo arreglar una cosa porque en determinados años hubo un jurado muy malo. Agrupaciones como la del muerto o Los enteraos hubiesen quedado igual sin los puntos de la preselección, estamos intentando enmendar el error del jurado".