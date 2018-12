El técnico madrileño Luis García Plaza regresa al fútbol español para reflotar al Villarreal, club en cuyas categorías inferiores trabajó hace más de una década y al que llega tras dar por concluido su periplo de año y medio en China.

García Plaza sustituye en el banquillo de La Cerámica a Javi Calleja, también madrileño, que estuvo al frente del equipo los últimos catorce meses y que fue destituido este lunes como consecuencia de los malos resultados del equipo.

El nuevo entrenador del Villarreal, de 46 años, comenzó su carrera como técnico al frente del Villajoyosa, desde el que dio el salto al Villarreal, aunque para entrenar a su equipo filial durante una temporada, la 2005-06.

García Plaza se convirtió en un clásico de los banquillos del fútbol de la Comunidad Valenciana, ya que posteriormente dirigió de manera consecutiva a Elche, Benidorm y Levante, club en el que estuvo tres temporadas.

En su segundo año al frente del conjunto levantinista, consiguió el ascenso a Primera División y en la temporada siguiente logró la permanencia del club de Orriols en la máxima categoría del fútbol español.

Su buena labor al frente el Levante provocó su fichaje, en la campaña 2011-12, por el Getafe y en el equipo madrileño permaneció casi otras tres campañas.

En la primera y en la segunda logró sin problemas la permanencia y en la tercera fue destituido el 10 de marzo de 2014, cuando el conjunto madrileño se encontraba a un punto del descenso.

Ese verano inició su primera aventura en el fútbol extranjero al fichar por el Baniyas de los Emiratos Árabes, en el que permaneció hasta 2016. Un año después recaló en el fútbol chino, en el Beijing Renhe, con el que logró el ascenso a la Superliga China en 2017.

En una entrevista con EFE ofrecida hace tres semanas, García Plaza ya reconoció que no tenía intención de continuar en el fútbol chino y que le interesaba entrenar en España.

"En estos momentos estoy libre. Es verdad que estamos hablando con el club, pero este puede ser el momento de cambiar. No está cerrado al cien por cien, pero existe una alta posibilidad de que no siga", indicó a mitad de noviembre.

"No cierro ninguna puerta y estoy abierto a todo el mundo. El cuerpo, a nivel familiar, me pide estar en España, aunque lo ampliaría a Europa. Hubo alguna opción de ir a la 'Championship' en Inglaterra, pero me apetece parar un poco", subrayó García Plaza, quien ahora ya ha dicho adiós al fútbol de China.