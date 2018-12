Podemos quiere recuperar el Silo de Capiscol, al que llama 'segunda catedral de la ciudad'

Podemos propone recuperar el Silo de Capiscol, lo que llama 'segunda catedral de Burgos', como equipamiento social y rescatarlo de la especulación que pretende hacer de este patrimonio arquitectónico el Partido Popular, con demolición incluida. Así lo ha declarado el concejal Raúl Salinero, que sugiere rehabilitar una infraestructura que dice descuidada porque la Junta y el Ayuntamiento de Burgos no se ponen de acuerdo sobre su destino, pese a que existe un acuerdo de recalificación urbanística para construir en esa parcela 86 viviendas. La discrepancia reside en que el gobierno autonómico no quiere asumir el derribo del antiguo almacén de cereal que estuvo operativo desde 1961 hasta 2003. El Ayuntamiento favoreció un cambio de calificación del suelo de rústico a urbano para permitir los nuevos usos previstos en un convenio con la Junta que no ha llegado a materializarse. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2014 propició la supresión de la figura de protección que disfrutaba el edficio, denuncia Salinero. Podemos lamenta que se hayan perdido otros símbolos arquitectónicos de la historia de Burgos, como la chimenea de Cellophane o el antiguo hospital General Yague y apuestan por preservar el Silo para el siglo 21, una seña de identidad como es lo que denominan 'catedral del campo'. Podemos recuerda un concurso de ideas de 2010 auspiciado por el Colegio de Arquitectos que serviría para una rehabilitación que cifran en unos 5 millones y poder contar con 6.000 metros cuadrados de dotaciones para más de 46.000 personas de los barrios de Gamonal y Capiscol. Afirman contar con el respaldo del tejido asociativo de la zona y llevarán propuestas tanto al ayuntamiento como a las Cortes de Castilla y León para tener el apoyo político para materializar este proyecto.

