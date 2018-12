Hasta 200 euros. Es lo que pagan la Administración pública o las entidades hospitalarias por cinco anticancerígenos que antes costaban dos o tres euros por envase. Según ha adelantado el diario El País, el laboratorio Aspen Pharmacare ha multiplicado sus ingresos al retirar los fármacos del mercado español, obligando al Estado a adquirirlos en el extranjero a un precio mucho más elevado.

En declaraciones a la SER, el jefe de sección de Hematología del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Pablo Ríos, ha explicado que estos denominados "medicamentos huérfanos" son fármacos muy baratos "de los que nadie quiere hacerse cargo y producirlos en España", por lo que una empresa los adquiere e incrementa su precio hasta en un 4.000 por ciento.

Aunque el gobierno se ha negado, hasta el momento, a ceder a la compra encarecida de los cinco anticancerígenos, se ve obligado a adquirirlo en terceros países donde sí se comercializan. "La solución puede ser producirlos en el propio país, pero puede que no sea posible. Son medicamentos que llevan 40 años en el mercado y los necesitamos", ha apuntado Ríos.

El jefe de sección ha añadido que el HUC "no ha tenido problemas por el precio de los fármacos, sino porque no se comercializan", por lo que ha tenido que aplicar tratamientos alternativos para determinados casos. "No es ético, es lógico que quieran ganar dinero, pero hay que intentar buscar el punto medio", ha concluido.

Estos cinco anticancerígenos se suman ahora a la crisis de medicamentos que atraviesa el país. Manuel Ángel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife ha aseverado que el reto que asume la Sanidad es frenar el abaratamiento de los fármacos para evitar que las empresas químico-farmacéuticas retiren su producción del mercado español.

Hasta 49 medicamentos presentan problemas de suministro en el Estado, una crisis que también alcanza a Canarias y en la que destaca el Adiro. Aunque es fácilmente sustituible por otros genéricos, este fármaco destinado a personas con problemas cardiovasculares muestra un déficit en las Islas por su bajo precio y por el acopio que realiza la ciudadanía.

"La propia Administración ha decidido no bajar el precio de determinados medicamentos porque se está dando cuenta de que está llegando al límite, puede ser que no sea interesante para los laboratorios fabricar en el país", ha concluido Galván.