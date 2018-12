La Universidad reclama más financiación al futuro gobierno de la Junta

El cambio político en Andalucía también ha generado incertidumbre en el seno de la Universidad. Así lo ha expresado hoy la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, quien con todo afirma que mantendrá su proyecto sin alteraciones. El presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha exigido más financiación para las universidades públicas.

Durante más de dos horas han estado reunidos en la Facultad de Experimentales el presidente de la CRUE y máximo responsable de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, con la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, y su equipo. Ambos han hablado de la universidad en general y de las necesidades de Huelva en particular. Sobre financiación, Fernández espera que la incertidumbre política no genere también incertidumbre en este ámbito, muy golpeado con la crisis: en los últimos 7 años la Universidad ha perdido un 20% de financiación pública, otro 22% en el caso de investigación y 10.000 efectivos. "Esté quien esté en el Gobierno de España o de Andalucía, las universidades estamos dispuestos a ser un fórmula 1 pero no nos pueden dar financiación de utilitarios", ha remarcado.

También María Antonia Peña ha expresado esa incertidumbre, aunque en su caso ha asegurado que seguirá luchando por una universidad pública. El cambio político en Andalucía no se está notando, ha dicho, porque el Gobierno saliente dejó las cosas atadas antes de las elecciones.

En la Universidad de Huelva, por cierto, hoy se ha inaugurado la escultura Imago' de Victor Pulido con motivo de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Universidad de Huelva.